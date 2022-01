Addio Maresciallo Maggiore. Gennaro Bonavoglia ha smesso di lottare

“Il nostro Maresciallo Maggiore Gennaro Bonavoglia, Comandante della Stazione Carabinieri di Barano d’Ischia, ci ha lasciato poco fa dopo aver lottato senza mai arrendersi. La famiglia e i colleghi della Compagnia Carabinieri di Ischia si uniscono nella preghiera” così il Comandante della Compagnia, Angelo Pio Mitrione, dà l’annuncio di un dolore grande.

Un dolore vero e sentito da molti perché Gennaro Bonavoglia è stato un Carabiniere prima e un uomo dopo di grandi doti umane e professionali. Gennaro Bonavoglia, 57 anni, si era arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1991. Arrivato alla Stazione di Barano d’Ischia nel 2002, dal 2014 ne ha guidato le sorti come Comandante.

Un lungo periodo di servizio a Barano, quello del Maresciallo Bonavoglia, che ha caratterizzato un percorso importante sia per l’Arma sia per la comunità. Artefice di molti arresti, Bonavoglia ha concluso importanti sequestri di sostanze stupefacenti, di erba e altro portando alla luce una zona d’ombra del territorio che gli era affidato. Importante, tra le altre indagini, quella più famosa nota come “Free Market”.

Il nostro abbraccio alla moglie Antonella e ai figli Alessio e Marina.

“Con commozione – scrive il sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso – apprendo della prematura scomparsa del Maresciallo Maggiore Gennaro Bonavoglia, che per anni ha retto la Stazione dei Carabinieri di Barano d’Ischia in qualità di Comandante, distinguendosi per onestà, professionalità ed umanità. Una grave perdita non soltanto per l’Arma, bensì per tutta la Comunità baranese. Alla famiglia ed ai militari della Stazione di Barano giungano i sentimenti di cordoglio miei e di tutta l’Amministrazione comunale”.

Il cordoglio istituzionale anche del sindaco e dell’amministrazione comunale di Casamicciola Terme: “Apprendono – si legge nella nota ufficiale – con profondo dolore la notizia della prematura scomparsa del maresciallo Gennaro Bonavoglia, comandante della Stazione dei Carabinieri di Barano, e ne ricordano la spiccata onestà e il senso del dovere che ne ha sempre caratterizzato l’operato. Ai familiari ed all’Arma locale giungano le più sentite condoglianze”.

PER IL MARESCIALLO RINO BONAVOGLIA

di Sandra Malatesta



E ora io che devo dire? Io che da qualche tempo mi trovo a scrivere di amici andati via per sempre quasi come a voler con le mie parole, tenerne vivo il ricordo? Io vivo da 18 anni porta a porta con la Caserma dei Carabinieri di Barano. Una grande stima tra noi ci tiene al proprio posto sapendo che ci siamo in ogni momento.

Ragazzi giovani che ho visto crescere e diventare Carabinieri li sento nelle scale, sento le voci, ne riconosco i passi. E ora un senso di sconforto mi ha preso. Rino Bonavoglia, voglio dire Rino, perché io lo chiamavo così, è morto così come ha vissuto, in riservatezza e dignità. Lui è il marito di Antonella e il padre di Alessio e Marina, miei vicini che praticamente ho visto crescere e giocare fuori al loro terrazzino. Un rapporto fatto di poca frequentazione ma di amicizia sincera. Queste scale antiche lo hanno visto scendere e salire tante volte, e la sera sentivo chiudere il cancello della caserma e aprire il cancelletto della sua casa. La distanza tra la mia finestra e il portone della caserma è di due metri e il portone a molla si sente quando si chiude, ma con gli anni non ci ho fatto più caso. Rino Bonavoglia è stato un uomo che ha amato la divisa che ha indossato giovanissimo. Ogni tanto un caffè al bar con altri carabinieri, sempre disponibile con chi voleva un consiglio da lui, ha dato alla caserma una dimensione umana. Che voglio dire dimensione umana? Voglio dire che tanti di Barano e di altri comuni sapevano di essere capiti andando in Caserma e, non solo capita, ma consigliati in modo giusto. Rino era un uomo di pace. Cresciuto in una famiglia dai forti valori di rispetto, educazione, e onestà, Rino si è fatto amare anche qui a Barano.

Aveva pochi amici, pochi e da anni e tra questi mio fratello Massimo. Un’amicizia oserei dire quasi fraterna, vissuta in modo discreto ma sempre presenti uno per l’altro fino alla fine e Rino aveva in Massimo un fratello con cui confidarsi e dico anche a mio fratello coraggio Massimo. Lui era una di quelle persone che faceva pensare di essere protetti sempre. Io sto scrivendo per l’amico Rino e voglio dire a Marina che suo padre era orgoglioso di lei e mi diceva spesso: “Hai visto come è cresciuta? Marina è una brava figlia, aiuta in casa e studia”.

E voglio dire ad Alessio che lui ha fatto in modo da dargli quell’amore per la divisa, quasi come a continuare quello che aveva cominciato.Mi diceva che tu Alessio saresti stato capace di vivere la vita militare e ricordo che quando avevi bisogno di fare esercizi fisici mise quella grande sbarra per farti tirare continui calci al pallone ogni pomeriggio. Coraggio ragazzi, avete avuto un padre buono e caro, bastava dare una voce dal vostro terrazzo, e lui si affacciava subito. Coraggio Antonella, ma so che tu sei una guerriera e in questi ultimi tempi hai fatto di tutto per dare ad Alessio e Marina una normalità di vita. Mi dicesti che non dovevi fermarti, ho i figli Sandra, devo fare tutto come sempre. Si Antonella devi fare tutto come sempre. Vi voglio bene e il vostro dolore è il mio dolore. La mia famiglia è triste e non dimentica il Maresciallo Rino Bonavoglia, uomo di grandi qualità umane e di forte attaccamento al suo lavoro e a quella divisa che portava con fierezza, non dimenticando mai di essere un uomo prima che un Carabiniere, e questo suo tratto umano è la cosa più bella che resterà in tutti noi che lo abbiamo conosciuto e voluto bene.

Voglio anche dire a Alberto Auciello, a Fulvio Angelino Francesco Veccia, Giovanni Aramini, Peppe Coppola, Gennaro Fondicelli, Enzo Imparato, Napoleone Cristofaro… che vi sono vicina e so quanto amavate il vostro Maresciallo, ho messo solo il vostro nome e cognome senza dire dei gradi che ricoprite perché lui vi chiamava per nome sempre e vi trattava come dei figli tutti. E una parola per il giovane Capitano Angelo Mitrione che è stato vicino sia a Rino che alla moglie e ai figli, dando loro un forte appoggio morale, ma io non sono sorpresa, avendolo conosciuto anche se solo telefonicamente, perché ho subito avuto la sensazione di aver conosciuto un giovane molto umano e gentile. Sono vicina anche a lei Capitano e a tutti i carabinieri dell’isola d’Ischia e ai tanti che sono stati nella caserma di Barano e che piangono la scomparsa di un uomo onesto e di un collega amico.. Riposa in pace Rino

io pregherò per te…