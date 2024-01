Addio Cornetto! Il crack Calise continua in tribunale. Prossima udienza il 17 gennaio

Gaetano Di Meglio | Da qualche giorno è ripreso il dibattito, almeno social, su quello che era il bar più importante dell’isola: il Calise di Ischia e di Casamicciola.

Un grande dibattere sul destino di questa storica attività imprenditoriale che certamente ha vissuto momenti d’oro. Tuttavia, sembra che il dibattito locale non riesca a focalizzare bene, quale sia la reale situazione nella quale versi il famoso marchio e le aziende che lo hanno gestito fino ad oggi.

Una situazione economica non brillante, tutt’altro e che, purtroppo, riguarda molte attività ischitane. Attività che sono andate avanti negli anni senza una idea manageriale e di mercato e che, finito il periodo delle vacche piene degli anni scorsi, è impattata, in generale, sia con quelli che sono i risultati fallimentari delle aziende, sia con periodi di crisi e di covid che hanno messo in ginocchio le economie mondiali.

La questione Calise, come vi abbiamo raccontato nel dettaglio nei primi mesi del 2023 è ancora oggi oggetto di un complesso e lungo iter giudiziario dinanzi al Tribunale di Napoli e, precisamente, alla VII Sezione Civile.

Il fallimento delle aziende hanno portato ad una lunga indagine della Compagnia della Guardia di Finanza di Ischia, coordinata dal Capitano Antonio Giglio, e molteplici iniziative fallimentari attivati dai diversi creditori che, nel tempo, si sono trovati a fare i conti con le poche disponibilità di Calise.

La vicenda, tuttavia, va letta senza nessun pregiudizio nei confronti del Cav. Emiddio Calise o della sua famiglia, ma deve essere vista come una questione prettamente economica. Una vicenda delicata. Molto delicata.

Fin dall’arrivo ad Ischia del nuovo “titolare” del bar, l’imprenditore napoletano Domenico Raccioppoli e del gruppo d’azienda, qualche dubbio era nato. Poi, un po’ di benevolenza verso chi si stava impegnando a far rinascere il marchio e un po’ di clemenza verso gli impegni che si stava assumendo hanno portato ad un periodo di attenzione. Periodo che è terminato quando i nodi sono arrivati al pettine e quando, evidentemente, i contraccolpi dell’azienda Calise, immaginata nel senso più ampio, sono diventati oggetti della cronaca giudiziaria e delle valutazioni sull’economica ischitana.

In parecchi, per tornare al dibattito social che è nato, si sono lamentati dalla chiusura dal lunedì al venerdì del bar di Ischia e della chiusura di quello di Casamicciola. È soprattutto questa decisione che ha fatto storcere il naso ai più. Il problema “Calise” e con esso la reputazione storica del marchio, non possono, però, essere commentate se non alla luce di quella che è la realtà. Una realtà difficile da affrontare, dove ballano circa 16 milioni di euro (al momento) e dove gli interessi sono molteplici e diversi.

I magistrati della VII Sezione Civile del Tribunale di Napoli, il Dr. Gianpiero Scoppa, Presidente, il Dr. Francesco Paolo Feo e il Dr. Marco Pugliese hanno rinviato la trattazione del “caso Calise” al prossimo 17 gennaio 2024. Un rinvio che, ovviamente, deve imporre all’attuale gestione dell’impresa un’attenta valutazione di quello che è il sistema azienda.

Il 20 dicembre scorso si è svolta l’udienza sul ricorso nei confronti di Calise al Porto srl in liquidazione alla presenza dell’avvocato della proponente, l’avv. Marotta, l’avv. Lettieri e l’avv. Del Duca. Per l’ACG (Raccioppoli) era presente l’avv. Sellitti e l’amministratore, il dr. Nicola Esposito. Era presente l’avv. Visone per PAMA HOLDING e per i proponenti gli advisor finanziari l’a NEX ADUIREVI (società di revisione) e l’attestatore dr. Bevilacqua oltre ai periti la dr.ssa Caputo, dr. Sessa e i due commissari giudiziali il dr. Coppola e l’avv. Fierro. All’udienza, tuttavia, non era presente il pubblico ministero impegnato in “turno esterno”.

L’udienza si è aperta con il deposito del piano di concordato da parte dell’avv. Marotta senza gli allegati che erano in corso di upload, ma che ricalca essenzialmente il piano delineato nelle precedenti udienze e che, al momento, resta segreto agli atti del tribunale.

In pratica, l’attivo concordatario per entrambe le procedure ammonta a circa 8 milioni di euro e ricalca la originaria contribuzione.

Considerato la complessità della procedure, proveremo a proporre in termini non tecnici lo sviluppo della trattativa e, in particolare proveremo a illustrare alcune “rinunce” che sono arrivate da parte di Raccioppoli. Per farla breve, nel contraddittorio con lo Stato, il nuovo gruppo Calise ha rinunciato a far “contare” diverse delle spese già sostenute e che, in un primo tempo, erano state presentate al Tribunale come spese attive.

Nel conto totale, Racioppoli ha rinunciato a far valere la “surrogazione nella posizione dei creditori soddisfatti di natura chirografaria (fornitori strategici)” (ovvero la parte negoziata con i singoli e che ha portato al risparmio di alcune cifre prima di iniziare la gestione Calise) ed è stata anche “rinunciata” tutta la parte della contrattazione con i dipendenti portata avanti. Ovvero, alla fine dei conteggi, le posizioni dei lavoratori valgono solo “nei limiti dell’esborso effettivo (e non del loro valore nominale)”.

Davanti ai giudici, inoltre, Raccioppoli ha anche “escluso” il recupero dei canoni di locazione anticipati ai terzi proprietari e anche ad ogni miglioria realizzata sulle strutture dopo il perfezionamento del contratto di affitto (in gioco ci sono i lavori realizzati di recente nel piano superiore del Bar Calise di Piazza degli Eroi, ndr). In poche parole, queste spese non possono essere detratte dall’ammontare da riconoscere allo Stato.

Stessa storia per l’anticipazione delle spese (nel senso che tali costi sono esuberanti rispetto al contributo economico di 8 milioni di euro in precedenza indicato) e anche il recupero degli importi anticipati al Calise sulla scorta dell’accordo del 2021.

VERSO UNA NUOVA VENDITA

Altro aspetto importante emerso durante l’ultima udienza e che sarà oggetto di quella del prossimo 17 gennaio è la decisione di “istituzionalizzare la competizione”.

Ovvero, ancor prima del voto da parte del tribunale, la proposta nei termini economici esposta sarà circolarizzata e sottoposta al vaglio di eventuali interessati. Una nuova vendita per dirla in parole povere.

Il tribunale, infatti, sarebbe intenzionato a raccogliere eventuali offerte migliorative sul mercato col contestuale impegno, da parte di Raccioppoli, a rilasciare immediatamente l’azienda per il caso in cui vi fossero diversi aggiudicatari. Quest’ultima proposta, inoltre, è supportata dalla attestazione del dr. Bevilacqua sia in merito alla veridicità dei dati aziendali che alla fattibilità giuridica ed economica del piano.

FUGGI FUGGI DAL CALISE: INDAGINI E DIMISSSIONI

Leggendo bene gli atti di questo processo emergono almeno due circostanze che meritano di essere portate in evidenza.

All’udienza del 20 settembre, in cui era presenta anche la dott.ssa Elsa Calise, il commissario giudiziale aveva evidenziato il mancato deposito dei chiarimenti sollecitati dal Tribunale e che la soluzione negoziale era inficiata a causa di alcuni sequestri dei beni posti in concordato.

A questa circostanza il difensore dei Calise, l’avv. Lettieri, ha chiarito che la mancata integrazione della proposta era ascrivibile alle dimissioni dei professionisti nominati dalla parte, Canzano e Feminao, perché sottoposti ad indagine da parte della Procura nell’ambito della procedura di sequestro citata dal commissario giudiziale. Una vicenda che poi si è chiarita con la nomina di nuovi professionisti, il dr Luigi Palumbo e il dr Peter Bevilacqua “che godono fiducia degli uffici giudiziari avendone prestato collaborazione”, con la collaborazione degli avvocati Angelo Del Duca e Francesco Marotta della Ernest & Young e con il dissequestro da parte della Procura di tutta la documentazione contabile sequestra.

L’altro aspetto che merita attenzione è quella che riguarda direttamente Domenico Raccioppoli. La notizia viene resa al tribunale dall’Avv. Sellitti. Il legale conferma che il Sig. Raccioppoli è risultato destinatario di una richiesta di interdizione all’esercizio dell’attività imprenditoriale. Una richiesta che ha portato alle dimissioni dagli incarichi al fine di scongiurare conseguenze economiche per il suo gruppo.

Questo racconto, ancorché limitato solo alla procedura Calise al Porto srl in liquidazione, al quale va aggiunta quella relativa a “Marianna Calise”, è solo una parte del complesso iter giudiziario all’attenzione del Tribunale di Napoli e della Procura di Napoli.

E’ evidente che in questo contesto, le valutazioni sull’apertura o sulla chiusura dei punti vendita diventano di secondo piano. Forse anche terzo.