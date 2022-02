Addio a Giovanni Napoleone, un tifoso speciale

Un tifoso speciale. Che si illuminava dopo una vittoria ma che era pronto a sdrammatizzare dopo una sconfitta. Mai una polemica o una parola fuori posto. Giovanni Napoleone non è più. Se ne va, in punta di piedi, uno dei dirigenti della rinascita, che quasi sei anni fa insieme ad un gruppo di tifosi e sportivi creò la nuova realtà (di cui faceva parte anche il figlio in qualità di calciatore) che col passare degli anni è arrivata ai vertici del calcio regionale. Da qualche tempo era lontano dalle scene sportive per motivi di salute ma l’Ischia continuava a seguirla, a informarsi.

«La vita è fatta di attimi di felicità, barbaramente interrotti da notizie che non vorresti mai ricevere – scrive Maurizio Pinto che con Giovanni ha condiviso buona parte del percorso di rinascita -. Un amico come pochi, un Uomo buono, il miglior padre di famiglia che abbia mai conosciuto, un uomo di pace. Ciao Giovanni, amico gialloblé, amico caro: dai forza alla tua famiglia per sopportare la tua assenza. A Dio amico mio».

Anche i tifosi non hanno fatto mancare il proprio cordoglio. «Il mondo Ischia Calcio perde un amico ma soprattutto una persona perbene – scrive Ciro Curci –. Giovanni ha fatto parte della Rinascita con un grande e prezioso lavoro come team manager, in quell’occasione ho potuto ma credo tutti abbiamo conosciuto una splendida persona. Da parte di tutti noi un grazie enorme per quanto dato a questi colori. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte di tutto il popolo gialloblù».

