Addio a Giacomo Retaggio: il custode di un’anima antica

Ci sono addii che non si riesce ad accettare. Perdite che non si misurano con il tempo o la distanza, ma con il vuoto che lasciano dentro, come una ferita che pulsa silenziosa a ogni respiro. Da ieri, la nostra isola si veste di lutto. Piange un uomo che non era soltanto un medico, né solo un intellettuale. Piange Giacomo Retaggio: un’anima profonda, un pensatore, un amico raro. L’ultimo testimone di un sapere che non si apprende sui libri, ma si tramanda con lo sguardo, con il silenzio, con l’ascolto.

Giacomo non era soltanto il dottore della mia famiglia. Era un parente, anche se lontano: sua nonna e la mia bisnonna erano sorelle. Ma il nostro legame andava ben oltre l’albero genealogico. Era fatto di rispetto, di una stima antica e profonda, di quelle affinità che non hanno bisogno di parole per essere comprese. Ogni nostro incontro era come un piccolo rito: una conversazione che diventava nutrimento per l’anima.

Nella sua figura si concentravano molte vite. Era il medico attento, preciso, premuroso. Ma anche il pensatore silenzioso, lo studioso instancabile, l’uomo che osservava il mondo con occhi lucidi di curiosità e compassione. Lo ricordo, nella penombra del suo studio, con le note delicate di un quartetto d’archi a colmare il silenzio. Scriveva le ricette come un artigiano, con una cura quasi poetica. E i suoi consigli erano doni: non semplici indicazioni mediche, ma frammenti di saggezza condivisa, gocce di esperienza riversate con generosità.

Quando il tempo lo ha portato alla pensione, non ha smesso di essere un punto di riferimento. Al contrario, si è trasformato in una presenza ancora più luminosa. Ogni mattina, come un rito sacro, lo si poteva trovare al Bar Roma, nel “salottino degli intellettuali”.

Seduto sempre allo stesso tavolo, con una tazzina di caffè tra le mani e lo sguardo profondo, tagliente, capace di leggere l’anima delle cose. Parlare con lui era un’esperienza che andava oltre il semplice dialogo. Era come tuffarsi in un oceano di riflessioni, dove ogni onda portava con sé una domanda, un dubbio, una provocazione intelligente.

Negli anni più recenti, quando la salute ha iniziato a farsi più fragile, i nostri incontri si erano trasformati in appuntamenti telefonici. Ogni settimana, come un orologio segreto che scandiva il nostro legame, alle 16.30 il mio telefono si illuminava: “Giacomo Retaggio”. La sua voce, ancora piena di vita, mi chiedeva notizie dell’isola, del mondo, delle persone. Voleva sapere tutto, voleva capire, voleva discutere. Non si è mai arreso alla superficialità. Fino all’ultimo, ha voluto guardare oltre, scavare, comprendere.

E ora quel telefono resterà muto. E il silenzio che lascia è più assordante di mille urla.

Mi mancherà tutto di lui. Mi mancherà la forza delle sue parole, la lucidità dei suoi pensieri. Mi mancherà quel suo modo speciale di mettere in discussione ogni certezza, non per distruggere, ma per costruire una comprensione più profonda. Mi mancherà la sua presenza, così rassicurante, la possibilità di chiedergli un consiglio, anche il più banale: “Posso prendere questo farmaco?” Ma soprattutto mi mancherà il suo sguardo sul mondo, il privilegio di imparare da lui, anche solo ascoltando.

Oggi è difficile accettare che Giacomo non ci sia più. È quasi impossibile immaginare che un uomo come lui possa svanire nel nulla. E forse, in realtà, non lo farà mai davvero. Perché ci sono persone che attraversano la vita lasciando tracce indelebili. Non solo nei ricordi, ma nei gesti, nelle parole, nei pensieri che ci hanno donato. Ricordare non è un atto passivo: è un modo per tenerli vivi, per farli camminare ancora accanto a noi.

E allora sì, continueremo a parlare di lui. A evocarlo nei nostri dialoghi, nei nostri pensieri, nei momenti in cui avremo bisogno di una voce saggia, di uno sguardo che vada oltre il visibile. Lo cercheremo nei dettagli delle cose che amava: un libro, una melodia, un caffè bevuto piano. Perché un uomo come Giacomo Retaggio non si spegne mai del tutto. Resta inciso nel cuore di chi lo ha conosciuto, come una luce che non si spegne anche quando si fa buio.

Giacomo non è soltanto un ricordo. È un’eredità. È un faro che continua a indicarci la strada, anche quando il mare si fa più scuro.