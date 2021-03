Addio a Bruno Basentini

Bruno Basentini, imprenditore nel ramo turistico, ex presidente dell’Ischia Isolaverde, non è più. Basentini ha lottato fino alla fine, come avrebbero fatto i suoi pupilli: da Coppola a Tommasino, da Formidabile a Buonocore. Originario di Potenza, a metà degli Anni ’80 entrò nella Cabalhotels (il gruppo alberghiero di Carriero e Baldi) come amministratore. Rilevo’ l’Ischia a furor di popolo dalle mani di Roberto Fiore, dimenticando presto una retrocessione con un ritorno in pompa magna nella terza serie nazionale (al grido dei tifosi “Bruno, Bruno, portaci in C1”), chiusa con lo storico quinto posto. Cinque anni dopo, termina la sua parentesi cedendo l’Ischia a Catello Buono. Nel 2005 ritorna in auge, vincendo il campionato di Eccellenza, per poi uscire di nuovo dalla scena nell’estate 2006, deluso dal mancato sostegno della dirigenza e della piazza in generale. Dal carattere deciso, determinato, Basentini nel campo turistico dopo la fine della “Cabal”, ha proseguito alla guida dal “Terme di Augusto” di Lacco Ameno. Negli ultimi tempi, sofferenze di carattere economico hanno scaturito provvedimenti giudiziari che hanno coinvolto la società facente capo all’ex presidente gialloblu.