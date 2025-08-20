news mondo

Ad agosto arrivi turisti italiani e stranieri in crescita

Italpress
Italpress
ROMA (ITALPRESS) – Con la registrazione delle presenze relative al Ferragosto, la banca dati “Alloggiati web” del Viminale conferma il trend positivo per il turismo nel nostro Paese.
Dal primo al 18 di questo mese, infatti, gli arrivi sono stati 15.663.336, in crescita del 9,3% rispetto ai 14.332.458 dell’analogo periodo del 2024. In particolare, quest’anno sono stati registrati 7.332.808 italiani e 8.330.528 stranieri mentre nel 2024 erano stati rispettivamente 6.791.760 e 7.540.698.
La banca dati “Alloggiati web” è gestita dalla Polizia di Stato e consente ai gestori delle strutture ricettive, sia alberghiere che extra-alberghiere, di adempiere all’obbligo di trasmettere alle questure competenti le generalità delle persone alloggiate presso la propria struttura, entro 24 ore dal loro arrivo.
