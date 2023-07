Acquisto nuovo smartphone: quali caratteristiche bisogna considerare per una valida scelta

Nell’era digitale che caratterizza i nostri giorni, pensare di condurre uno stile di vita “smartphone free” è quasi inconcepibile. Ormai tutte le attività passano attraverso l’utilizzo dello smartphone: molti li usano per frequentare i social network e gestire le loro relazioni sociali e lavorative, altri per lavorare, segnando appuntamenti, riunioni, leggendo e inviando e-mail, ecc.

Certamente ciò che li rende così preziosi per la vita di tutti i giorni è l’accesso a internet, che, di fatto, rende possibile qualunque attività a distanza, da una conference call allo shopping online o alla fruizione di servizi pubblici e privati. Va da sé, quindi, che chiunque oggi dovrebbe dotarsi di uno smartphone comodo e compatibile con le proprie esigenze.

La vasta scelta di mercato, però, con tanti modelli apparentemente simili, ma molto differenti nelle loro caratteristiche, può rendere difficile la scelta. Vale la pena, allora, approfondire quali caratteristiche osservare in ogni modello di smartphone, per comprendere quale sia quello più adatto al proprio stile di vita.

Sistema operativo

Il primo elemento su cui informarsi riguarda il sistema operativo, il cuore del funzionamento di ogni smartphone. Questo ne determina le funzionalità, la tipologia di app da installare, l’interfaccia, ecc. Conoscerne la differenza può aiutare a orientarsi nella scelta del telefono che monta il sistema operativo più idoneo per i propri interessi.

Memoria

Un altro aspetto da considerare, nella scelta del proprio smartphone, riguarda le sue prestazioni.

Queste dipendono principalmente da due elementi, la velocità di funzionamento del processore e la RAM, la memoria che consente di utilizzare in modo efficace più APP aperte contemporaneamente. A queste, poi, si aggiunge anche la memoria di archiviazione interna del telefono, che riguarda la capacità di conservare il maggior numero di dati. Esistono modelli con differenti processori e memorie, optare per quelli più prestanti e “capienti” può senza dubbio offrire un’esperienza di fruizione migliore.

Si tenga presente, infatti, che alcuni cellulari godono di una memoria più ampia, come ad esempio un iPhone 14 Pro da 256Gb e altri, invece, con meno memoria, come modelli da 164 gb.

In questi ultimi casi può valere la pena optare per modelli di telefono che inglobano un alloggiamento per schede di memoria espandibile.

Dimensioni e Design

I diversi modelli di smartphone hanno subito numerose evoluzioni nel tempo, da quelli più ingombranti e pesanti, a quelli più compatti e leggeri. Tutt’ora esistono modelli più piccoli e altri più grandi, che offrono esperienze di usabilità e portabilità differenti.

Se si ha necessità di avere un’interfaccia con icone grandi e ben visibili, si può optare per modelli più grandi, mentre, se non si vuole portare dietro smartphone troppo ingombranti, vale la pena considerare quelli più piccoli e pieghevoli. Anche i materiali di costruzione sono importanti, come vetro e alluminio, che offrono senza dubbio un aspetto più accattivante e bordi più sottili.

Fotocamera e schermo

Altri fattori da tenere presenti riguardano la risoluzione dello schermo e la sua qualità, per far sì che vengano percepite immagini nitide e la retroilluminazione non stressi eccessivamente la vista. Tecnologie come LCD, OLED o AMOLED, inoltre, possono influenzare anche la qualità dei colori, il contrasto e la visualizzazione in ambienti luminosi. Allo stesso tempo, chi è appassionato di fotografia dovrà tenere presenta anche la risoluzione della fotocamera. Altri elementi da valutare, in questo senso, possono riguardare la stabilità dell’immagine, quando si registrano video in movimento, l’apertura dell’obiettivo e l’eventuale presenza di modalità utili a scattare foto qualitativamente elevate anche con poca luce.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche chiave da valutare, oltre alle funzionalità opzionali, alla batteria e tanti altri elementi che possono influenzare l’esperienza di fruizione e rispondere in modo più o meno adeguato alle proprie esigenze. Informarsi prima di acquistare e confrontare prezzi e modelli può senza dubbio orientare meglio nella scelta.