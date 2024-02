Acquisizione gate per Stani Verde. Arriva il ricorso al TAR dei Pero contro la delibera di consiglio comunale

Gaetano Di Meglio | Il contenzioso tra il Comune di Forio e la famiglia Pero, legato all’acquisizione dell’immobile dei vicini, è sfociato in un ricorso al Tar promosso da Antonio e Francesco Pero contro l’Ente e nei confronti di Giuseppe Calise. Nel frattempo, va ricordato ai lettori, che lo stesso procedimento amministrativo è incluso nella definizione del processo dinanzi al Consiglio di Stato che, nelle varie udienze, aveva chiesto all’ente di mettere nero su bianco quanto anticipato. Una iniziativa, questa del comune di Forio che ora deve completare l’iter entro il 30 giugno 2024 e rendere edotto il massimo tribunale amministrativo.

Parallelamente, come vi abbiamo detto in apertura, Francesco e Antonio Pero sono ricorsi al TAR Campania per chiedere l’annullamento della delibera approvata in consiglio comunale. E richiesta dal Consiglio di Stato.

La polemica era già scoppiata a settembre scorso, quando l’Amministrazione guidata da Stani Verde aveva deciso l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo dei Calise. E in una lunga nota inviata a Il Dispari, l’avv. Pero aveva contestato la scelta del Comune e le modalità con cui era stata posta in essere. Nodo del contendere, la messa in sicurezza della proprietà, “minacciata” dallo sbancamento eseguito dai Calise che ha alterato il piano di campagna. Forte delle sentenze della giustizia civile e amministrativa che già gli hanno dato ragione, Pero aveva evidenziato che l’acquisizione «non sarà un’operazione a costo zero, perché il Comune dovrà prima mettere in sicurezza la nostra proprietà e quelle limitrofe, per garantire sicurezza all’immobile da acquisire». Sollevando dubbi sulla possibile realizzazione dei muri di contenimento, sul pericolo rappresentato da una condotta idrica, sull’effettivo interesse pubblico dell’operazione e sulla mancata acquisizione della strada di accesso all’immobile, pure abusiva.

Dopo la diffida a sindaco, segretario comunale e Utc rimasta evidentemente lettera morta anche perché l’Ente ha proseguito sulla strada che aveva tracciato il Consiglio di Stato, i Pero hanno deciso di agire a tutela della loro proprietà con un nuovo ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Chiedendo «l’annullamento della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2023 avente ad oggetto “Acquisizione immobile a patrimonio comunale per l’esistenza di prevalenti interessi pubblici ad uso sociale”, del parere di regolarità tecnica, del parere di regolarità contabile, e per l’annullamento di ogni altro atto pregresso, prodromico, presupposto, connesso e consequenziale».

Così riporta la determina a firma del responsabile del Servizio Ambiente ed Ecologia, Personale e Contenzioso dott. Ciro Raia, adottata per formalizzare la decisione del Comune di costituirsi in giudizio per difendere le scelte dell’Amministrazione. Una decisione ovvia.

Il relativo incarico legale è stato conferito all’avv. Vito Trofa, stabilendo il compenso di 1.500 euro oltre Iva, Cpa e spese.

Una vicenda annosa costellata di errori commessi dal Comune nel corso del tempo e che sa settembre scorso è deflagrata dopo la decisione della nuova Amministrazione comunale. Ora sarà il Tar a doversi pronunciare sulla spinosa questione.

Si apre così, ufficialmente, l’acquisizione gate per il sindaco di Forio. Con un contenzioso che si preannuncia lungo e complesso.