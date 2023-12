Acquisizione a patrimonio comunale: “congruo nell’ottica del principio di pienezza ed effettività”

Gaetano Di Meglio | L’acquisizione al patrimonio comunale che il consiglio comunale di Forio ha approvato lo scorso 28 ottobre ha superato un altro step in Consiglio di Stato. L’ordinanza pubblicata nei giorni scorsi, dopo l’udienza del 30 novembre, infatti, approva in pieno l’operato del civico consesso di Stani Verde e approva il punto del deliberato più contestato dalla minoranza.

E’ l’articolo del “Codice del processo amministrativo” che approva l’azione della maggioranza di Forio. Secondo l’articolo 1 che modella “la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo” la decisione del comune di Forio “di dare mandato al Responsabile del Settore VII – Edilizia Privata di redigere, per le motivazioni precedentemente espresse, apposito progetto, corredandolo di tutti gli eventuali pareri, che riguardi la messa in sicurezza del costone retrostante l’immobile oggetto dell’Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 53 del 28.04.2020 ed ogni altro aspetto per rendere agibile tale immobile per i fini proposti, onde inoltre, poter effettuare una attenta valutazione anche dal punto di vista economico- finanziario in modo da poter compiutamente valutare la eventuale demolizione del bene o altresi la sua conservazione per pubblica utilità” è “congruo, nell’ottica del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato l’ordinanza con la quale dispone l’adempimento istruttorio e fissa per la prosecuzione del giudizio la camera di consiglio che sarà indicata con successivo decreto presidenziale in data successiva al deposito della relazione che dovrà arrivare ai giudici entro il 30 giugno 2024.

I massimi giudici amministrativi si sono espressi nel merito ricorso proposto dal sig. Antonio Pero contro il Comune di Forio, difeso dall’avvocato Giuseppe Di Meglio e nei confronti del sig. Giuseppe Calise, non costituito in giudizio; per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quarta, n. 3837 del 9 settembre 2016 resa tra le parti.

Il relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023, il Cons. Luca Lamberti, e viste le conclusioni delle parti come da verbale ha ritenuto “congruo, nell’ottica del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 1 c.p.a. ed impregiudicata ogni altra valutazione, disporre che il Comune di Forio depositi presso la Segreteria di questa Sezione, entro il termine ultimo del 30 giugno 2024, documentata relazione a chiarimenti circa l’andamento del procedimento di cui al punto 4) della proposta di deliberazione di Consiglio comunale approvata con deliberazione consiliare n. 51 del 28 ottobre 2023”

LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE: ACQUISIZIONE IMMOBILE A PATRIMONIO COMUNALE PER L’ESISTENZA DI PREVALENTI INTERESSI PUBBLICI AD USO SOCIALE,

LA VICENDA

Al sig. Calise Giuseppe veniva rilasciata dal Comune di Forio concessione edilizia n. 433/78 per la realizzazione di un complesso immobiliare formato da quattro fabbricati ubicato in Via Calosirto; il suddetto titolo veniva impugnato dal Sig. Antonio Pero; successivamente, al sig. Calise Giuseppe veniva rilasciata dal Comune di Forio concessione edilizia in sanatoria straordinaria, ai sensi dell’art. 39 legge n. 724/94, relativamente a volumetrie non assentite formalmente ma in concreto realizzate; il suddetto titolo veniva impugnato innanzi al TAR dal Sig. Antonio Pero; con Sentenza del TAR n. 10120/20017 si rigettava il ricorso proposto; avverso a tale sentenza il Sig. Antonio Pero è ricorso in appello al Consiglio di Stato; con Sentenza del Consiglio di Stato n. 3837/2016 veniva accolto in parte il ricorso presentato dal Sig. Antonio Pero e, per gli effetti, veniva annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 59/2006 ivi impugnato; con Sentenza n. 8811 del 24/12/2019 resa ai sensi dell’Art. 112 c.p.a., la IV Sez. del Consiglio di Stato ha ordinato al Comune di Forio di eseguire la sentenza n. 3837 del 2016 attraverso la rimozione delle opere edilizie abusive.

LA DEMOLIZIONE

Con Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 53 del 28.04.2020 veniva ordinato, ai sensi dell’art. 31 T.U.Ed., al Sig. Calise Giuseppe di demolire, a sua cura e spese, le opere di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8811 del 24.12.19, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi originario, entro e non oltre 90 (novanta) giorni decorrente dalla notifica della presente ordinanza, avvenuta il 13.05.2020; con verbale della Polizia Municipale prot. 26462 del 07.09.2020 veniva accertata l’inottemperanza, ai sensi dell’art. 31 comma 3 D.P.R. cit. a quanto indicato dalla suddetta ordinanza n. 53/2020; con Ordinanza n. 95 del 20.07.2022 veniva ordinato al Sig. Calise Giuseppe, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, comma 4 bis, il pagamento della somma di€ 20.000,00 da versarsi in un’unica soluzione entro e non oltre il termine di gg 60 decorrente dalla notifica della presente ordinanza, avvenuta il 02.08.2022; con Determina n. 400 del 07.03.2023 veniva affidato l’incarico per il servizio di frazionamento catastale finalizzato al completamento delle procedure compendiate dalla procedura sanzionatoria azionata in virtù della citata ordinanza di demolizione n. 53/2020, ai sensi dell’art. 31 comma 3 del DPR 380/2001 e ss.mm. ed ii.; con Ordinanza di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso n. 127 del 10.08.2023 veniva ordinato al Sig. Calise Giuseppe, nella sua qualità di committente di tutte le opere abusive, di procedere allo sgombero da persone e cose delle opere abusivamente realizzate e, contestualmente si dichiarava, con valore ricognitivo, l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio Comunale, ai sensi dell’art. 31, 3° comma del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., delle opere abusivamente realizzate e accertate alla data dell’ultimo sopralluogo per la verifica dell’inottemperanza nello stato di fatto in cui ora si trovano, dell’area di sedime e di pertinenza;

IL RUOLO DEL COMMISSARIO

PRESO ATTO CHE il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 2350/2023, pubblicata il 07/03/2023, ha rilevato che gli atti adottati dal Comune di Forio non dimostrano il pieno adempimento del giudicato e, pertanto, è stato richiesto l’intervento commissariale al fine di conseguire l’integrale e tempestivo adempimento del giudicato nelle forme specificate dalla sentenza n. 8811/2019; considerato altresì che il procedimento declinato dall’art. 31 T.U.Ed. compendia la possibilità da parte dell’Amministrazione comunale – nell’ambito della discrezionalità che connota la cura e la tutela dell’interesse pubblico – di destinare le opere attinte dal provvedimento sanzionatorio “alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive”(cfr. comma 3) laddove “si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”(cfr. comma 5).

L’INTERESSE PUBBLICO

Ravvista la necessità dell’Ente comunale di reperire sul territorio immobili da acquisire a patrimonio comunale e destinare a residenze per sopperire alle croniche e carenti esigenze abitative innescate anche dagli eventi calamitosi che hanno interessato l’isola ( Sisma di Casamicciola del 21.08.2017 e Frana del 26.11.2023) cosi come anche indicato nella Ordinanza del Commissario Straordinario On. Giovanni Legnini, n. 24 del 21 luglio 2023 avente ad Oggetto: Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo; considerato che l’immobile oggetto di demolizione, per la sua configurazione tecnico/costruttiva, soddisfa appieno le predette esigenze volte alla cura di prevalenti interesse pubblici – di cui con il presente deliberato se ne acclara la sussistenza – e rappresenta per l’amministrazione comunale un’opportunità, in termini economici e sociali per sopperire alla mancanza di cui al punto precedente; lo stesso, inoltre, ricade in zona denominata insediamenti urbani prevalentemente consolidati (Bl nella Tavola D.5 A – Disciplina strutturale – del PUC, in zona P.I.R. cLel P.T.P. in zona Rl del PSAI ed insiste in area sufficientemente urbanizzata.

LA NORMA E LE RELAZIONI

Richiamato il comma 5 dell’art. 31 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. secondo il quale “l’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”; vista tuttavia, la relazione tecnica, allegata alla presente proposta, a firma del Geom. Francesco Penza, tecnico incaricato dal Comune, dalla quale emerge, tra l’altro, la necessità di eseguire opere di consolidamento del costone posto a ridosso del fabbricato; rilevato che una coerente e ponderata valutazione – in linea con i principi di efficacia, efficienza e buon andamento della P.A. sì come declinati dal combinato disposto degli artt. 1 Legge 241/90 e 97 Cast. – circa la scelta discrezionale, a monte, di una delle opzioni compendiate nella normativa più volte richiamata (demolizione delle opere/realizzazione di opere analoghe a quelle abusive) implica, a valle, una valutazione tecnica circa la convenienza economica con riferimento alla messa in sicurezza del costone retrostante l’immobile ed ogni altro aspetto per rendere agibile tale immobile per i fini proposti; ritenuto pertanto doveroso procedere di dare mandato al Responsabile del Settore VII – Edilizia Privata di redigere progetto nei sensi immediatamente sopra descritti, corredandolo di tutti gli eventuali pareri onde effettuare una attenta valutazione anche dal punto di vista economico – finanziario dell’intero intervento riguardante l’acquisizione;

IL DELIBERATO

Di dare atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; Di dare atto della necessità di reperire sul territorio comunale immobili da acquisire a patrimonio comunale e destinare ad usi pubblici e/o finalità di pubblico interesse con particolare riferimento alla necessità di reperire immobili per sopperire alle esigenze abitative conseguenti agli eventi calamitosi in premessa specificati anche in relazione alla Ordinanza del Commissario Straordinario On. Giovanni Legnini, n. 24 del 21 luglio 2023 avente ad Oggetto: Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo; Di prendere atto che l'immobile oggetto di demolizione, per la sua configurazione tecnica e costruttiva, soddisfa appieno le predette esigenze volte alla cura di prevalenti interesse pubblici rappresentando per l'amministrazione comunale un'opportunità, in termini economici e sociali per sopperire alla mancanza di cui al punto precedente; di dare mandato al Responsabile del Settore VII – Edilizia Privata di redigere, per le motivazioni precedentemente espresse, apposito progetto, corredandolo di tutti gli eventuali pareri, che riguardi la messa in sicurezza del costone retrostante l'immobile oggetto dell'Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 53 del 28.04.2020 ed ogni altro aspetto per rendere agibile tale immobile per i fini proposti, onde inoltre, poter effettuare una attenta valutazione anche dal punto di vista economico- finanziario in modo da poter compiutamente valutare la eventuale demolizione del bene o altresì la sua conservazione per pubblica utilità".