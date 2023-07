Acqua, problemi su tutta l’isola

Mattinata di disservizi su tutta l’isola. Da qualche ora, infatti, in seguito a problemi ad una centrale elettrica a Mugnano, sull’isola si stanno verificando diversi problemi con l’erogazione dell’acqua. Disservizi registrati sia ad Ischia sia a Forio. Si attendono comunicazioni ufficiali sul ripristino in efficienza del servizio.

LA NOTA: Nella serata di lunedì 10 luglio si è verificato un guasto elettrico all’impianto Enel di Mugnano. Per questo motivo, in diverse zone dell’isola d’Ischia è mancata l’energia elettrica per periodi di differente durata. Il guasto a Mugnano ha provocato il blocco dell’impiantistica collegata al servizio idrico, per cui la distribuzione si è interrotta su un vasto territorio. Ad andare in difficoltà sono le isole di Ischia e Procida, ma anche Napoli, Calvizzano,

Giugliano, Marano, Melito, Mugnano, Quarto, Villaricca, Qualiano, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. Si stanno verificando, anche ad Ischia, diminuzioni di pressione o interruzione della fornitura. Il guasto elettrico in terraferma è stato riparato, ma ovviamente ci vorranno alcune ore affinché le reti si carichino e la situazione torni alla normalità.