Ackermann vince l’11^ tappa, Thomas rimane in rosa

TORTONA (ITALPRESS) – Pascal Ackermann ha vinto allo sprint l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2023, la Camaiore-Tortona di 219 chilometri. Il corridore tedesco della UAE Team Emirates ha battuto al fotofinish l’italiano Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), secondo per la terza volta in questa corsa rosa, e il britannico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team). La maglia rosa resta sulle spalle di Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) con 2″ di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Costretto al ritiro, invece, il terzo della generale alla partenza di stamane, il britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), vittima di una caduta a 69 chilometri dal traguardo in un tratto in discesa. Domani la dodicesima tappa: da Bra a Rivoli per 179 chilometri.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).