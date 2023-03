Acerrana e contemporaneità: Ischia, sarà giornata thriller

Sguardo e testa proiettati all’avversario, orecchio orientato sugli altri campi. Sarà una giornata thriller per l’Ischia di Enrico Buonocore che si appresta a vivere uno dei weekend più importanti dell’annata. La squadra gialloblù sfiderà, per la quarta volta negli ultimi mesi, l’Acerrana. Si tornerà all’Arcoleo, luogo dove si è registrata una delle rarissime disfatte della capolista durante l’arco della stagione. Una partita, quella dello scorso 19 ottobre, che non ha riguardato il campionato. Gli isolani, dopo la vittoria dell’andata firmata De Simone, sono stati eliminati dagli ottavi di Coppa Italia sul manto granata. Una gara rocambolesca, in controllo e gestione per larghi tratti, con la rete di Scalzone da sfruttare.

Poi venti minuti circa di vuoto e di blackout, la clamorosa rimonta con poker del Toro e il tracollo ischitano in trasferta. Il gruppo di Buonocore ha salutato anzitempo la competizione e ha riservato ogni energia al cammino principale, che sta procedendo verso il traguardo promozione. Le due formazioni si sono ritrovate all’alba del nuovo anno, per il recupero della quattordicesima giornata: accantonate le festività natalizie, i gialloblù hanno sfoderato una prestazione notevole, schiacciando gli uomini di Vincenzo Di Buono con un sonoro 4-0. Nell’incontro del 4 gennaio, Kikko Arcamone e Franco Padin hanno preso la scena: un gol per il centrocampista, due per l’attaccante. Entrambi saranno riproposti oggi, con il primo che si è guadagnato il posto per la dedizione settimanale e l’impatto contro il Pompei, il secondo invece è sempre risultato un elemento prezioso per la brigata e dovrà sostituire lo squalificato Longo

Finalmente, contemporaneità. Al netto del posticipo del Casoria, che giocherà il giorno seguente, l’Ischia scenderà sul rettangolo verde allo stesso orario della prima inseguitrice, l’Albanova di Andrea Ciaramella. Mentre i ragazzi di Buonocore sfideranno la temibile Acerrana, per i casertani ci sarà un impegno altrettanto delicato ed ostico in programma: i biancazzurri saranno attesi dal Napoli United, alla ricerca di punti per alimentare la speranza playoff. L’ultimo posto per gli spareggi infatti è in possesso dell’Ercolanese, chiamata ad affrontare il Sant’Antonio Abate, parallelamente alla partita dei Leoni. Dunque si prospetta un pomeriggio di fuoco sui campi napoletani.

I convocati

Portieri: Mazzella, GemitoDifensori: Ballirano, Chiariello, Di Costanzo, Florio, Matarese, Pastore, Buono L.Centrocampisti: Arcamone G.G., Cibelli, Matute, Patalano, TrofaAttaccanti: Brienza, Simonetti, Padin, Mattera, De Luise, Pesce

Arbitro: Ernesto Lepera di RossanoAssistenti: Carmela De Rosa di Napoli e Cristian Sgariglia di Napoli