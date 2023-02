Acea accelera su diversità, inclusione e parità di genere

ROMA (ITALPRESS) – La conferma della presenza di Acea nel “Bloomberg Gender-Equality Index” (GEI), indice internazionale che misura le performance delle aziende sulla parità di genere, “testimonia l’impegno del Gruppo sui temi dell’equità, dell’inclusione e dell’empowerment femminile all’interno dei percorsi di crescita aziendale, oltre che sull’adozione di misure concrete per ridurre il divario di genere rispetto alla parità salariale, alla tutela della genitorialità e della conciliazione vita lavoro”. Lo sottolinea Acea, che ha recentemente ottenuto su queste tematiche “importanti certificazioni”. A dicembre il Gruppo, prima tra le multiutility italiane quotate, ha ricevuto da RINA, la certificazione UNI/PdR 125:2022, l’unico standard nazionale in materia di parità di genere che indica anche le linee guida per supportare la crescita professionale delle donne all’interno delle aziende.Il Gruppo ACEA inoltre è stato inserito dal Financial Times e Statista nella classifica dello speciale “Europès Diversity Leaders 2023” che seleziona gli 850 datori di lavoro che dimostrano una notevole leadership in materia di diversità e inclusione.Infine sempre a dicembre la società, per il secondo anno consecutivo, ha ottenuto la Certificazione Top Employers Italia, il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e nella loro attuazione, con l’obiettivo di migliorare l’ambiente lavorativo.“Questi riconoscimenti confermano l’impegno profuso dall’Azienda che recentemente ha costituito il Comitato Equality, Diversity & Inclusion di Gruppo che guiderà il processo di evoluzione volto a promuovere e diffondere una cultura aziendale basata sulla conoscenza, sull’inclusione e sulla promozione della diversità e sull’equità di trattamento delle persone attraverso iniziative da implementare, coordinate dall’Equality, Diversity & Inclusion Manager”, spiega Acea.“I riconoscimenti ottenuti – afferma l’Amministratore Delegato del Gruppo Acea Fabrizio Palermo – sono il risultato di una politica focalizzata sulla valorizzazione delle persone e del ruolo femminile all’interno dell’organizzazione. L’Azienda continuerà ad impegnarsi su queste tematiche che diventeranno sempre di più parte della mission e del proprio assetto valoriale con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il benessere delle persone, valorizzare i talenti e implementare il raggiungimento di una reale parità di genere”.

– foto ufficio stampa Acea –

(ITALPRESS).