Accusato e detenuto ingiustamente, indennizzo al prof. Francesco Rispoli

Giustizia è fatta. Il prof. Francesco Rispoli, ingiustamente ritenuto responsabile di turbativa d’asta nell’ambito dell’inchiesta “The Queen” (dal nome di uno degli indagati), ha ottenuto dalla Corte di Appello l’indennizzo per ingiusta detenzione e il danno all’immagine patito, per la somma complessiva di 5.000 euro. Era infatti stato ristretto ai domiciliari per 21 giorni nel 2017, prima che la misura venisse annullata dal riesame. E nel 2018 il giudice per le indagini preliminari, aderendo alla richiesta del pm, aveva archiviato la sua posizione. Come ricorda l’ordinanza della Corte di Appello, a Rispoli «veniva contestato di aver concorso, nella qualità di componente della commissione tecnica di gara finalizzata alla scelta del contraente per la realizzazione dell’impianto di cremazione adiacente al cimitero di Pompei, mediante attività collusiva, alla turbativa del pubblico incanto indetto dal Comune di Pompei».

Il capo d’imputazione per il quale era stata emessa la misura recitava: «Perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commessi anche in tempi diversi, nelle qualità descritte al capo che precede (D’Alessio di sindaco di Pompei, il La Regina titolare della “Archicons srl” e di sostanziale progettista dell’opera, Di Giovanni di consulente del La Regina, il Perillo, il Silvestro, il Conte e lo Stenti di progettisti formali dell’opera, in realtà riconducibili al La Regina, Nunziata di RUP del procedimento, il Piemontese (nel frattempo deceduto, ndr), il Rispoli ed il Battaglia di membri di commissione di gara, il Bolletti Censi di gestore di fatto del consorzio “Infratech”), mediante le collusioni descritte al capo che precede (ossia mediante la predisposizione del bando in luogo della stazione appaltante, la designazione dei membri della commissione da parte del La Regina e della Di Giovanni, la scelta preordinata del contraente e le dazioni corruttive destinate al Battaglia su promessa del La Regina e della Di Giovanni), turbavano il pubblico incanto indetto dal Comune di Pompei per la realizzazione dell’impianto di cremazione adiacente al cimitero».

L’ARCHIVIAZIONE

Un’inchiesta che fece scalpore e di qui ovviamente le ripercussioni sulla reputazione del professionista. E la richiesta di riparazione. La detenzione di Rispoli durò dal 16 marzo 2017 in esecuzione di ordinanza cautelare e venne annullata dal riesame il 5 aprile dello stesso anno. Il 15 giugno 2018 l’archiviazione. Scrivendo tra l’altro il gip: «La diversa lettura delle fonti di prova di chi scrive e del riesame, e la circostanza che la gravità indiziaria fondava su una valutazione logica degli elementi di prova, soprattutto intercettazioni, rispetto alla quale gli indagati hanno fornito versione alternativa (ritenuta non inverosimile dal tribunale del riesame) induce a ritenere che gli elementi di prova, allo stato in atti, sono inidonei a sostenere l’accusa in dibattimento. Non sono emersi elementi atti a modificare tale valutazione nel corso delle escussioni avvenute in sede di incidente probatorio. Quanto all’incidente probatorio richiesto dalla difesa sulla pen-drive, lo stesso era finalizzato alla estrapolazione dei dati, non alla loro interpretazione e valutazione, e dunque il contenuto della stessa non può essere oggetto di valutazione in questa sede».

NESSUN PROFILO DI COLPA

Nell’ordinanza il collegio specializzato della Corte di Appello analizza le due formule previste per l’istituto riparatore. Nel caso specifico, il diritto viene riconosciuto «quale che sia l’esito finale del processo di merito, a chi si sia visto applicare una custodia cautelare emessa, come accertato irrevocabilmente, nel mancato rispetto delle previsioni» indicate dal codice di procedura penale, ovvero «ingiustizia formale».

E dunque «Nel caso di specie, si osserva che sussiste il diritto dell’istante alla riparazione per ingiusta detenzione per il periodo richiesto, in considerazione del fatto che il titolo cautelare è stato ritenuto dal Tribunale del Riesame emesso nei confronti dell’odierno istante in assenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza».

Colpa che comunque non sussisteva, come evidenzia l’ordinanza: «Peraltro, ritiene la Corte che nemmeno sia riscontrabile alcun profilo di colpa concorrente nell’istante, dal momento che non risulta coinvolto in alcuna intercettazione ambigua e nel corso del procedimento ha reso leale collaborazione con l’Autorità Giudiziaria».

LA QUANTIFICAZIONE DELL’INDENNIZZO

Una volta accertato il diritto all’indennizzo, il collegio è passato alla quantificazione della somma risarcitoria da riconoscere al prof. Rispoli: «In ordine alla quantificazione dell’indennizzo per la riparazione dell’ingiusta detenzione, va ricordato che essa si deve fondare su una valutazione equitativa che tenga conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell’applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all’art. 643 comma 1 c.p.p., che commisura la riparazione dell’errore giudiziario alla durata dell’eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore “dinamico” attribuito dall’ordinamento costituzionale alla libertà personale, che impone una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell’ingiusta detenzione».

In proposito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione «hanno ribadito il principio che il parametro matematico al quale riferire la liquidazione dell’indennizzo è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo e il termine massimo della custodia cautelare espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita; ma hanno anche precisato che, nell’esplicazione del suo potere discrezionale, il giudice deve tener conto delle diverse “voci di danno” elencate, e non soltanto della durata della detenzione, con la possibilità di procedere ad una ideale divisione del “fondo” disponibile in più parti, così da soddisfare, nel conteggio conclusivo, le diverse “voci di danno».

Si parte dal parametro per la detenzione in carcere, ma nel caso dei domiciliari si procede alla riduzione della metà, in quanto «condizione certamente molto meno affittiva della detenzione inframuraria per ragioni molteplici ed ovvie (tra le quali la maggiore comodità del proprio domicilio, la vicinanza dei familiari, la gestione autonoma degli orari dei pasti, del sonno, della privacy, ecc.)». Stabilendo dunque un indennizzo di 117,91 euro al giorno, che per i 21 giorni patiti da Rispoli porta alla somma di 2.476,11 euro.

I DANNI ULTERIORI

Il discorso è però più ampio e si estende anche ai «danni ulteriori», ovvero quelli legati a situazioni particolari come la lesione all’immagine e alla reputazione. In proposito i giudici scrivono che «Come si diceva, in senso riduttivo della riparazione così come sopra determinato non è ravvisabile alcun tipo di colpa, nemmeno concorrente, del Rispoli idonea ad incidere sul quantum liquidabile. Quanto ai danni ulteriori per cui è richiesta difensiva, si rammenta che di essi va fornita prova tanto in merito alla loro effettiva verificazione ad esistenza, quanto al legame rispetto la detenzione ingiusta a mezzo di efficace nesso di derivazione causale dalla misura cautelare che ha ingenerato la detenzione stessa».

Nell’istanza si evidenziava e documentava «che la vicenda aveva colpito il Rispoli, stimato professore universitario che veniva cautelativamente sospeso dal servizio e dallo stipendio e che la notizia veniva ripresa dagli organi di stampa». In questo caso «il riconoscimento dei danni ulteriori da liquidare passano necessariamente attraverso la prova degli stessi, giacché sussiste uno specifico onere della parte di allegare l’esistenza del danno, la sua natura e i fattori che ne sono causa, in assenza dell’assolvimento del quale il giudice non può esercitare il dovere di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale ed esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze».

Le prove richieste e fornite hanno comportato il riconoscimento dell’ulteriore danno: «Ciò premesso, si osserva che quanto alla prova del danno specifico richiesto è stato prodotto decreto – evidente adottato ex post, successivamente alla cessazione dello stato custodiale – di sospensione dal servizio dal 16/3 al 5/4/2017. Per lo stesso periodo risultava anche sospeso dalla retribuzione.

A tal proposito, si rammenta in linea generale che alcunché possa essere riconosciuto per il non aver potuto espletare attività lavorativa nel periodo detentivo, trattandosi di circostanza di fatto connessa a qualsivoglia esperienza detentiva e, quindi, evento già considerato e compreso all’interno della cifra calcolata seguendo il calcolo aritmetico». Inoltre quanto al danno economico connesso alla sospensione dal lavoro, la normativa già prevede «un’ipotesi di reintegrazione negli emolumenti non percepiti all’esito della favorevole conclusione del procedimento penale, sicché non risulta alla Corte sia derivata dalla detenzione alcuna conseguenza “ulteriore” della detenzione».

LESA LA REPUTAZIONE

Discorso ben diverso per il danno alla reputazione ed all’immagine derivante dalla diffusione della notizia dell’arresto ingiusto a mezzo degli organi di stampa. In questo caso la circostanza è sicuramente idonea «a creare un danno all’immagine e alla reputazione, per la ripercussione sulla stima dell’istante che lo stesso Rispoli, i suoi più stretti familiari e i componenti del mondo lavorativo possano nutrire. Esso è stato documentato dall’allegazione di articoli di stampa che hanno ricollegato il nome, il cognome e l’effigie dell’odierno istante all’arresto per la turbativa d’asta in contestazione, con conseguente idoneità a fondare un aumento dell’indennizzo per ristorare il conseguente pregiudizio alla reputazione pubblica».

Il prof. Rispoli, “sbattuto” suo malgrado in prima pagina, ha diritto a un risarcimento. E la Corte dispone: «Conclusivamente, dovendo la riparazione non corrispondere ad un mero simulacro di indennizzo, ma, nel contempo, dovendo comunque porsi in un ragionevole rapporto con la somma individuata in applicazione del criterio aritmetico, valutato che si è trattato di un periodo agli arresti domiciliari, che la vicenda avuto ecco prevalentemente locale e che le conseguenze amministrative lavorative sono state in definitiva sanate ex legge, stima equo commisurare l’indennizzo finale praticando un aumento sulla somma individuata secondo il criterio aritmetico, liquidando la somma complessiva di euro 5.000».

Non sono state riconosciute spese di giudizio in quanto l’Avvocatura di Stato, pur costituitasi, non ha negato la pretesa. In certi casi è scontato dover risarcire il cittadino ingiustamente detenuto e additato come colpevole all’opinione pubblica