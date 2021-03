Accordo tra Del Deo e l’Asl, il Palazzetto al Casale centro vaccinale contro il Covid-19

Ugo De Rosa | Come era stato già ipotizzato, il Palazzetto dello Sport di Forio al Casale verrà destinato a centro per le vaccinazioni anti Covid-19. Il Comune di Forio ha infatti deciso di concederlo in comodato d’uso gratuito all’Asl Napoli 2 Nord e ha inoltre manifestato la disponibilità a mettere eventualmente a disposizione altre strutture di proprietà dell’Ente da destinare a centri vaccinali tipo “drive through”.

Nella relazione istruttoria a cura dell’VIII Settore Protezione civile si ricordano gli incontri istituzionali in videoconferenza tra l’Asl e i Comuni isolani a seguito dell’adozione da parte del governo del Piano strategico per la vaccinazione, volti proprio ad acquisire la disponibilità in ogni comune di locali idonei da destinare a centri per la vaccinazione di massa.

E il Comune di Forio ha subito manifestato la propria disponibilità a mettere a disposizione immobili idonei per la durata dell’emergenza epidemiologica. La prima struttura individuata, per le sue caratteristiche costruttive e funzionali, è proprio il Palazzetto.

Il contratto di comodato d’uso gratuito è stato sottoscritto a tambur battente, vista l’urgenza di implementare la campagna vaccinale.

Nella delibera con cui la Giunta ha approvato l’iniziativa e il contratto, si anticipa che sono già state individuati altri spazi di proprietà comunale da destinare ugualmente a centri vaccinali, in caso se ne presentasse la necessità e che presentino caratteristiche idonee anche sotto l’aspetto dell’ubicazione. Le aree che potrebbero essere adibite a centri vaccinali sono il parcheggio “Don Cristoforo Di Scala” e il parcheggio “Marinai d’Italia”.

Il contratto di comodato d’uso gratuito tra Comune e Asl avrà una durata correlata «al perdurare della campagna vaccinale e, comunque, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività sanitarie connesse alla campagna vaccinale non oltre la durata dello stato di emergenza epidemiologica». Lo stesso contratto poi regola tutte le modalità di utilizzo e gli obblighi di ciascuna parte. Una iniziativa quanto mai opportuna, visto che già da tempo veniva evidenziata la presenza sul territorio isolano di strutture e spazi da poter utilizzare l’accelerazione della campagna vaccinale.