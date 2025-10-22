Accoglienza del Saio di San Pio, il 28 ottobre a Lacco Ameno

La chiesa di S. Rocco – Congrega del Pio Monte di S. Anna a Lacco Ameno, rende noto che martedì 28 ottobre arriverà, alle ore 09.00, in piazza Rosario il Saio di San Pio. Dopo il momento dell’accoglienza il Sao sarà traslato presso la Congrega di S. Anna. Alle ore 9.30 vi sarà la Santa Messa e, a seguire, la chiesa resterà aperta tutto il giorno per la venerazione.

Alle ore 15.00 vi sarà la Coroncina alla Divina Misericordia e via Crucis con le meditazioni di San Pio; alle ore 16.30 la traslazione del Saio di San Pio a Piazza Capitello, passando per via IV Novembre.