mercoledì, Ottobre 22, 2025
Accoglienza del Saio di San Pio, il 28 ottobre a Lacco Ameno

di Redazione Extra
La chiesa di S. Rocco – Congrega del Pio Monte di S. Anna a Lacco Ameno, rende noto che martedì 28 ottobre arriverà, alle ore 09.00, in piazza Rosario il Saio di San Pio. Dopo il momento dell’accoglienza il Sao sarà traslato presso la Congrega di S. Anna. Alle ore 9.30 vi sarà la Santa Messa e, a seguire, la chiesa resterà aperta tutto il giorno per la venerazione.

Alle ore 15.00 vi sarà la Coroncina alla Divina Misericordia e via Crucis con le meditazioni di San Pio; alle ore 16.30 la traslazione del Saio di San Pio a Piazza Capitello, passando per via IV Novembre.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

