Accesso libero al porto, Enzo Ferrandino sollecita Andrea Annunziata

Ida Trofa | I porti, gli imbarchi e la fruibilità delle infrastrutture del Golfo di Napoli restano un handicap per tutti gli isolani. Il Beverello, Calata Porta di Massa soprattutto, continuano ad essere un tabù. Soprattutto dopo essere ripiombati nella commistione infernale dell’utenza portuale con il traffico cittadino. Senza vie d’accesso preferenziali, senza canali liberi per accedere alle vie del mare.

Nell’ultimo carteggio istituzionale tutta la verità di una questione, la questione porti inaccessibili o accessibili al limite della barbarie umana, che denunciamo da tempo. Non a caso, il sindaco di Ischia affida ad una nota inoltrata alla Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale diretta dall’Avvocato Andrea Annunziata, le urgenze e le cogenti necessità dei territori insulari in ordine agli imbarchi e ai diritti acquisiti in anni di lotte e battaglie per la continuità territoriale. Il documento è stato inoltrato per conoscenza anche alla Capitaneria di Porto di Napoli e al Comandante Ammiraglio Pietro Giuseppe Vella, nonché al Prefetto di Napoli, Claudio Palomba e, in coda, all’inesistente Assessorato ai Trasporti Settore Trasporti e Viabilità della Regione Campania (Puf!).

L’obiettivo è sensibilizzare il tema ed ottenere un urgente tavolo tecnico con tutti i principali attori di questo teatrino che muove intono ai trasporti. Una riproposizione scritta, nero su bianco, delle molteplici problematiche afferenti gli imbarchi per le isole con la particolare segnalazione dei disagi patiti dai passeggeri residenti e dai turisti in autoveicolo diretti verso l’isola di Ischia per il negato accesso all’area portuale. Una scelta recente che crea nocumento a chi vuole raggiungere Ischia, Procida e Capri costituendo un ulteriore aggravio nella razionale fruibilità dei trasporti e delle reti infrastrutturali a cui sono legati. Un guaio che complica la logistica di chi punta a muoversi per il continente scegliendo Napoli per i suoi spostamenti. “In seguito delle segnalazioni pervenute, si richiede il ripristino del varco diretto di accesso all’area portuale per i residenti e i turisti diretti verso le isole che conducono veicoli a motore provenienti dalla rete autostradale – scrive il primo cittadino di Ischia, Enzo Ferrandino, segnalando il nocciolo della questione – atteso il grave disagio che si genera in seguito alla inibizione dell’accesso nell’area portuale alle auto di residenti e turisti ancora non munite di titolo di viaggio o prenotazione e dirette all’imbarco traghetti”.

Ferrandino scende poi nel dettaglio, rilevando come la programmazione e le previsioni in ordine al “Nuovo Beverello/Porta di Massa“ avevano previsto tutt’altri accordi appena qualche anno fa con il trasferimento e la divisone di navi traghetto e aliscafi da una insenatura all’altra: “allorquando fu stabilito il trasferimento dell’imbarco delle navi traghetto per le isole dal Molo Beverello con accesso diretto da Via Marina, a Calata Porta di Massa, i residenti e i turisti provenienti dall’autostrada potevano direttamente trovare accesso nell’area portuale senza immettersi nel traffico cittadino con aggravio dei tempi di percorrenza”. Una richiesta che muove sulla falsa riga delle tante richieste del passato a cui oggi, però, Andrea Annunziata è chiamato a dare una risposta concreta e veloce più che nel recente passato. Richieste che muovono nella direzione di rendere organico e razionale l’accesso alle vie del mare, garantendo, tra l’altro, anche un sicuro snellimento di traffico metropolitano dall’area delle Brecce di Sant’Erasmo fino a tutta Via Acton.

Annunziata, di fatto, si legge tra le righe ischitane, ha creato il problema ed Annunziata dovrà risolverlo. Procida Capitale della Cultura ed i suoi flussi verso i territori che costellano il Golfo, sono un test troppo importante che riguarda tutti o e non può essere fallito. Il Porto di Napoli è la porta su un palcoscenico a cui tutti guardano…e tutti, l’Adsp Tirreno Centrale, più che ogni altro, sono sotto i riflettori.

“L’attuale disposizione vigente costringe i residenti e i turisti diretti verso le isole ad uscire dall’area portuale e rientrarvi dopo un prolungamento del tragitto causando significativi disagi. S.E. il Prefetto di Napoli, che legge per conoscenza, vorrà valutare la possibilità di convocare un tavolo tecnico che preveda la partecipazione delle amministrazioni in indirizzo e se del caso dei rappresentanti delle Compagnie di navigazione, al fine di individuare soluzioni idonee a superare le situazioni di criticità evidenziate”.

Un’attenzione, seppur doverosa, quasi telefonata sul tema, ora che la stagione estiva è alle porte, per coprire anni di superficialità e pressappochismo, che hanno caratterizzato l’azione dei nostri amministratori fin qui. Esponenti di un territorio, fragile e senza voce costretto a subire pedissequamente gli “ordini superiori”. Prova lampante, ad esempio, continua ad essere il mutismo sull’enorme disagio collettivo patito ad ogni imbarco non solo a Napoli (Calata Porta di Massa e Molo Beverello) ma anche a Pozzuoli.

Basterà una lettera ed un tavolo tecnico per garantirci accessi degni e vie del mare adeguate? Vedremo! Per ora servirà tutto il potere e l’impegno del Presidente Annunziata.