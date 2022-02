Accesso civico agli atti, sentenza “rivoluzionaria” del Tar Campania

Ugo De Rosa | Nel riferire delle sentenze della giustizia amministrativa di solito siamo costretti a raccontare degli errori dei Comuni che vengono puntualmente “bacchettati”. Stavolta, invece, possiamo raccontare di come il Comune d’Ischia abbia lavorato bene, adottando un atto legittimo. E il suo difensore, l’avv. Cristina Buono, ha ottenuto una motivazione, unica nel suo genere, che mette in evidenza diversi aspetti: l’altra “faccia” della questione abusi edilizi e delle controversie tra vicini a cui danno vita e la possibilità di ricorrere comunque all’accesso civico generalizzato.

Che era appunto quanto consentito dal provvedimento del Comune. Una sentenza, quella della sesta sezione del Tar Campania, destinata dunque a lasciare il segno.

Il collegio ha in pratica respinto il ricorso di una cittadina che chiedeva l’annullamento del provvedimento risalente al 9 novembre 2021 a firma del responsabile dello Sportello unico per l’edilizia ing. Francesco Fermo, avente ad oggetto “richiesta accesso atti amministrativi.

Cosa era successo? La confinante aveva richiesto di accedere ad una serie di atti riguardanti i titoli edilizi rilasciati alla ricorrente ed eventuali istanze di condono presentate. Secondo la ricorrente, il motivo delle ripetute richieste sarebbe stata la circostanza che la vicina era stata destinataria di un ordinanza di demolizione di opere abusive a seguito di una sua denuncia. In parole povere, una “vendetta”.

Per la verità l’iter di questo provvedimento era stato piuttosto lungo e “sofferto”. Ben tre erano state le richieste di accesso agli atti presentate, a cui si era ovviamente opposta la ricorrente. E il Comune inizialmente aveva opposto un diniego, mentre la terza volta decideva per l’accoglimento.

IL RICORSO

Una questione complessa. E i giudici del Tar così riassumono le tesi della ricorrente. L’atto del Comune sarebbe stato illegittimo «per mancanza di motivazione e contraddittorietà dato che non chiarisce per quali ragioni l’amministrazione ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accesso dopo aver per ben due volte ritenuto (con i precedenti preavvisi di diniego) insussistente l’interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei titoli edilizi relativi al suo immobile». Ancora «per insussistenza dei presupposti per l’accesso documentale, avendo l’istanza di accesso carattere emulativo e esplorativo essendo in ultima analisi una ritorsione per la precedente denuncia della ricorrente dei lavori abusivi eseguiti dalla controinteressata, la cui istanza si configura come una “inammissibile ricerca esplorativa di un possibile appiglio che possa consentire al proprietario istante di cercare chissà quale pretesto per poter attaccare a sua volta la ricorrente”».

Quindi «per insussistenza dei presupposti dell’accesso civico, dato che quest’ultima forma di accesso è preordinata a garantire forme di controllo diffuso sull’operato dell’amministrazione pubblica e sulla gestione delle risorse pubbliche». Infine lamentava che il Comune non avrebbe tenuto nel dovuto conto le sue comunicazioni nel corso del procedimento che si era protratto per ben otto mesi, senza peraltro coinvolgere anche gli altri proprietari dell’immobile.

PROVVEDIMENTO LEGITTIMO

Stavolta la decisione del Comune di resistere affidandosi all’avv. Cristina Buono si è rivelata vincente. Nel merito il ricorso è stato ritenuto infondato e il collegio ne spiega i motivi, innanzitutto ricostruendo la “cronologia” e spiegando che in realtà l’istanza di accesso presentata fosse una sola, quella del 16 aprile 2021, mentre le altre sono da considerarsi mere integrazioni. E l’istanza di accesso era in realtà già stata accolta il 9 agosto, dopo che l’interessata aveva specificato il proprio interesse. Solo a seguito di una diffida presentata dalla ricorrente, l’ing. Fermo optava per un riesame, che però portava all’accoglimento definitivo. E dunque i giudici scrivono che «Così ricostruita la fattispecie, ritiene il Collegio che in realtà nel comportamento del comune non sia ravvisabile alcuna contraddittorietà; si è invece in presenza di un procedimento (di un doppio procedimento in realtà) la cui insolita durata è stata causata delle diffide e opposizioni della stessa ricorrente».

Ma è nel merito che la sentenza mostra spunti di particolare interesse: «Appare evidente che la signora – data la sua incontestata posizione di proprietaria di immobile confinante con l’immobile della ricorrente – abbia senz’altro interesse all’accesso (documentale) agli atti richiesti; del resto – anche se si volessero negare i presupposti dell’accesso documentale – sussisterebbero i presupposti dell’accesso civico essendo irrilevanti i moventi individuali della istanza, cioè la circostanza che essa tragga o possa trarre origine da ragioni di risentimento della signora nei confronti della ricorrente piuttosto che dalla volontà di garantire forme di controllo diffuso sull’operato dell’amministrazione pubblica e sulla gestione delle risorse pubbliche (del resto il controllo diffuso è il risultato dell’esercizio da parte dei cittadini dell’accesso civico quali che siano le ragioni – che possono essere ovviamente le più varie e che nella normalità dei casi si ricollegano a interessi di natura privata e a moventi di tipo lato sensu “egoistico” – che spingono i cittadini a presentare l’istanza)».

DIRITTO SANCITO

Un accesso civico definitivamente “sdoganato” anche in questioni che attengono a palesi contrapposizioni tra cittadini. Per i giudici è irrilevante la circostanza della denuncia presentata dalla ricorrente ai danni della confinante. E del resto, come spiegato, proprio in qualità di confinante, aveva comunque diritto all’accesso.

La sentenza poi respinge anche le altre lamentele: «Quanto infine alla circostanza che nel procedimento il comune non ha coinvolto gli altri proprietari dell’immobile della ricorrente va rilevato che: a) quest’ultima non ha titolo a dolersi di questa omissione dato che nei suoi confronti le garanzie partecipative sono state osservate; b) comunque, l’accesso a titoli edilizi non ha incidenza sulla sfera privata dei soggetti titolari dell’immobile cui tali titoli si riferiscano i quali quindi non hanno una pretesa a opporsi all’accesso invocando il limite della riservatezza».

Ovviamente il rigetto del ricorso comporta per la ricorrente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di 1.500 euro.

Ma il punto è ovviamente un altro. L’accesso civico è consentito sempre e comunque (quando ne ricorrano i presupposti, naturalmente), anche se viene richiesto in circostanze come quella presa in esame, ovvero nella solita “guerra delle denunce” che caratterizza i rapporti di vicinato sulla nostra isola. Non conta che tu sia destinatario di una ordinanza di demolizione, hai ugualmente diritto a verificare la posizione di chi ti ha denunciato, perché comunque eserciti il diritto di controllare l’operato dell’Amministrazione Pubblica.