Accattatev o’ tampone! Come al mercato: 55€, 70€, 80€…

Invito ai sindaci Gaudioso e Pascale: si ad un progetto pubblico-privato per fermare il mercato dei tamponi. Perché si possono i tamponi a 80 euro l’uno nel parcheggio di Ischia e non si tamponi a 55 euro l’uno a di Fiaiano?

Gaetano Di Meglio | Conosco Domenico Trani e ho criticato l’iniziativa speculativa sulla gestione del tampone “in piazza” che aveva organizzato per questo week-end.

L’ho criticata e definita “spremi paura” e “incassa danari” e lo rifarei altre 1000 volte. Nel mio editoriale di ieri, infatti, avevo stigmatizzato la grave speculazione economica dell’iniziativa, avevo stigmatizzato la complicità, relativa, dei comuni di Barano d’Ischia e di Lacco Ameno e, perché no, avevo ripreso il passaggio ufficiale con cui Domenico annunciata lo stop dell’iniziativa.

Uno stop che arriva dall’ASL Napoli 2 Nord. Conoscendo l’ASL e, soprattutto, conoscendo l’ASL sull’isola d’Ischia, conoscendo lo squallore di certi personaggi e conoscendo bene i “Tizi” e i “Caii” locali, avere qualche dubbio sullo sgambetto fatto a Domenico è più che legittimo!

E allora, siccome Domenico merita rispetto come tutti gli altri e siccome non dobbiamo farci trattare come cittadini di serie b e con l’anello al naso, è bene mettere in chiaro qualche dettaglio.

Domenico Trani e gli altri amici che avrebbero eseguito la loro manifestazione di piazza hanno dimostrato che altri centri stanno lucrando sui tamponi!

Secondo quanto ha comunicato Domenico Trani, infatti, l’ASL ha detto no perché: “la direzione Generale istituito sull’ isola di Ischia un casello raggiungibile a mezzo automobile al fine di agevolare la popolazione ivi presente” La domanda, allora, è legittima.

Ma il casello realizzato presso il parcheggio di Via Leonardo Mazzella che vende i tamponi a 80 euro perché è autorizzato? Perché, forse, è più amico dell’ASL?

Vuoi vedere che qualcuno, da Ischia, ha fatto dire no all’Asl all’iniziativa di Domenico Trani perché era riuscito a fare un tampone ad un prezzo più economico?

Perché si possono far eseguire i tamponi a 80 euro l’uno nel parcheggio di Ischia e non si possono eseguire tamponi a 55 euro l’uno nel parcheggio di Fiaiano?

Vuoi vedere che qualcuno deve azzuppare nella paura del covid? E che 25 euro di differenza sono la zuppa che va nella tasca di qualcuno? Domande da mercatali…

La proposta. Tutto questo per arrivare, però, ad un punto chiaro: c’è bisogno del pubblico. Ho una visione chiara e netta di quella che deve essere l’azione, oggi, del buon amministratore. Siamo chiamati ad affrontare nuove guerre e non le possiamo combattere con le armi vecchie della solita pubblica amministrazione.

Ieri ho criticato Dionigi Gaudioso e Giacomo Pascale. Oggi, invece, vorrei che i sindaci di Barano e Lacco Ameno possa accogliere questa proposta al fine di dare un segno, chiaro, al mercato dei tamponi.

Domenico Trani e la sua iniziativa sono crollati sotto il peso della casta e delle ingerenze dell’ASL a discapito di chi, a Ischia, incassa 80 euro a tampone.

E’ arrivato il tempo di mettere un punto all’iniziativa spontanea del privato che, giustamente, si può prestare ad interpretazioni che la strumentalizzino e si faccia vincere, per una volta, il ruolo di governante del territorio da parte del pubblico.

Cambiamo le carta in tavole e vediamo cosa succede. Facciamo che il comune di Barano d’Ischia e quello di Lacco Ameno siano i promotori di una campagna pubblica di tamponi da destinare ai propri residenti e che gli stessi enti, mettano a disposizione il suolo pubblico e la gestione del traffico per regolare i flussi. Cosa manca? Oltre a mancare i fondi per poter eseguire tamponi a tutti, ovviamente, mancano professionalità e sistemi. Bene. Facciamo che i comuni pubblichino una manifestazione di interesse e che cerchino centri autorizzati dalla Regione Campania ad eseguire tamponi ufficiali e che si scelga quello che offra il prezzo al pubblico più basso con un prezzo di partenza a 55 euro!

Il comune offre il suolo pubblico e la pubblicità dell’iniziativa, il centro privato incassa i tamponi.

Lo scopo dell’iniziativa, infatti, sarebbe duplice. Il primo sarebbe una iniziativa pubblica al fine di calmierare il prezzo dei tamponi e spegnere ogni tipo di speculazione economica basata sulla paura dei cittadini, il secondo, invece, quello di consentire uno screening, ancorchè volontario e a carico dei cittadini, della popolazione. Un mutuo scambio tra le parti. Il comune fa “pressione” per far abbassare il prezzo, il privato ha il suo interesse e la collettività ha un dato importante sul quale basare il proprio orizzonte.