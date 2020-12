Abuso diventato scuola. La Corte di Appello mette la parola fine alla vicenda di Via Oneso, revocata la demolizione

Ida Trofa | Abuso di via Oneso-Pendio Lacco. La Corte di Appello mette la parola fine alla vicenda dello stabile acquisito al patrimonio pubblico del comune di Casamicciola Terme . L’abuso edilizio trasformato in scuola e indicato agli usi dell’IC E.Ibsen per il plesso Lembo non sarà abbattuto. Una conseguenza, quasi logica, scritta ora agli atti delle 6 pagine di sentenza n. 205 /20 del 3 dicembre scorso.

Dopo il tanto parlare di questi mesi arriva la sentenza che, di fatto, annulla l’ordinanza di demolizione e scioglie le riserve assunte all’udienza del 25 novembre 2020 con l’emissione dell’ordinaria in questione ai sensi della art. 666 c.p.p..

Questa vicenda, è bene ricordarlo, ricade nei casi della “demolizione conservativa“, piuttosto che abbattere l’abuso, in particolari casi, la Stato prevede la trasformazione in bene pubblico, proprio come nel caso in ispecie. Diversamente ci saremmo trovati un altro pezzo di territorio, violato e interessato dalle ruspe di stato, già pronte a buttare giù uno delle centinaia di immobili non a norma, gravati da provvedimento di abbattimento.

La Corte presieduta dal Presidente Antonia Gallo con il consigliere estensore Aldo Polizzi, accogliendo la tesi della difesa dell’avv. Molinaro, ha ritenuto, pertanto, in conformità al parere favorevole della Procura Generale, di disporre “la revoca dell’ingiunzione giudiziale di demolizione e riduzione in pristino delle aree. E per questo motivo “Revoca l’ordine di demolizione giudiziale con ripristino contenuto nella sentenza d con sentenza pronunziata dalla Corte di Appello di Napoli, Sez. VI, il 2 marzo 1994, divenuta irrevocabile il 16 aprile 2008, veniva confermata la condanna emessa dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, a carico di Borriello Immacolata“.

Così deciso all’esito della camera di consiglio del 25.11.2020.