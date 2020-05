Abusivismo edilizio a Forio, Carabinieri denunciano un 56enne

I Carabinieri della Stazione di Forio hanno denunciato per abusivismo edilizio un 56enne del luogo.

Lo scorso 11 maggio i militari hanno notato un furgone, carico di materiale edile, percorrere le strade della località “Cuotto”. Da accertamenti è risultato che, proprio in quella località, ci fosse un cantiere edile aperto. I militari insieme al personale dell’Ufficio tecnico del Comune hanno constatato che una costruzione in muratura di circa 16 metri quadri, creata in un’area adiacente ad un’abitazione, fosse abusiva. La struttura è stata sequestrata.