La POLPA E L’OSSO di Francesco Rispoli | È sempre cos’e nient. Tutte le situazioni le abbiamo sempre così risolte. È cos’e nient.

Non teniamo che mangiare: è cos’e nient. Ci manca il necessario: è cos’e nient. Il padrone muore e io perdo il posto: è cos’e nient. Ci negano il diritto della vita: è cos’e nient. Ci tolgono l’aria: è cos’è nient, che vvuò fa. Sempre cos’e nient. (…) A furia di dire è cos’e nient siamo diventati cos’e nient.

E. De Filippo, Peppino Girella,1963.

Il condono edilizio arrivò 40 anni fa. Fu detto: mettiamo un punto fermo e mai più abusi! Torniamo a pianificare il territorio, a mettere ordine nello sviluppo! Poi ne sono arrivati altri due, di condoni, anzi “uno e mezzo” perché l’ultimo non si sa se vale. In 40 anni quasi 30.000 pratiche presentate, meno di 5.000 evase. Una storia infinita, nessun ordine nello sviluppo!

Una cosa mirabile? Ma diventata “cos’e nient”: miserabile!

“Protocolli di intesa”, “piani di dettaglio”, ecc. hanno formato negli anni una neolingua arricchitasi via via di nuovi termini introdotti da “sentenze della Suprema Corte”, “del TAR”, del “Consiglio di Stato”. Una lingua nuova per raccontare una storia infinita in cui il Progetto – Urbanistico, di Architettura o di Edilizia – è materia “trascurabile”!

I Piani Regolatori qui hanno – come dice un amico – “un grande avvenire dietro le spalle”! Vecchi arnesi mai usati riposti sotto la polvere dei secoli nei Musei Archeologici! Quanto tempo sprecato in riunioni, incontri, scontri, osservazioni! Erano più saggi i nostri “quattro amici al bar”! Progettare è uno slalom tra paletti di sentenze, codicilli, interpretazioni che richiedono una sorta di “iscrizione fuori corso” a Giurisprudenza.

Cosa fare oggi nel dramma degli “abbattimenti”? Tornare alla politica!

I Sindaci, come i loro predecessori, tengono ferme da anni l’85% delle pratiche. Hanno reso il condono “infinito” e gli abusivi “per sempre”. Ora facciano gesti responsabili e forti: annuncino tutti insieme le dimissioni e marcino in testa ai cortei dei cittadini, per porre al Parlamento non una scorciatoia per portaborse, ma una questione “politica” di equità, non lasciando che sia il “caso” a decidere tra “sommersi” (magari da vicini litigiosi) e “salvati” (magari da poteri omertosi).

Gesti nobili che li renderebbero degni della stima di tutti e credibili interlocutori delle Istituzioni.