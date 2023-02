Abbandono dei rifiuti, a Lacco Ameno una sesta foto trappola

A Lacco Ameno le cinque foto trappole installate sul territorio per cogliere in flagranza gli affezionati del “sacchetto selvaggio” che depositano rifiuti in dispregio delle ordinanze vigenti hanno funzionato. Tanto che si è deciso di installarne una sesta.

Il servizio di controllo territoriale mediante telecamere mobili era stato affidato a marzo 2019 alla ditta “Advanced Medialab Consulting di Giuseppe Colella” con sede in Forio e prorogato e successivamente più volte prorogato fino a dicembre scorso.

Ebbene, il comandante della Polizia Municipale Raffaele Monti nella determina adottata “certifica” che «le telecamere mobili nei luoghi dove sono state installate hanno prodotto ottimi risultati in quanto non solo hanno funzionato da deterrente per il deposito incontrollato di rifiuti ma hanno consentito anche di individuare e sanzionare coloro che lasciavano i rifiuti in contrasto alle vigenti ordinanze e regolamenti in materia ambientale». Come detto, è stata individuata una ulteriore zona dove si rende necessaria l’installazione delle foto trappole a flusso continuo. Di qui la decisione di richiedere alla medesima ditta foriana un’offerta anche per il 2023 comprendere l’installazione della sesta telecamera.

Ritenuta congrua l’offerta, il comandante ha affidato la continuazione del servizio per un altro anno per la spesa totale, Iva compresa, di 10.248 euro. Con la speranza di scoraggiare una volta per tutti gli incivili che abbandonano i rifiuti indiscriminatamente sul territorio.