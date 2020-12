AAA: la Catena Alimentare cerca benefattori per regali di Natale

Il Natale si avvicina a grandi passi e i volontari della Catena Alimentare hanno lanciato un bellissimo appello.

“Noi della Catena Alimentare “Nunzia Mattera” cerchiamo benefattori disposti a prendersi cura di una nostra famiglia disagiata in occasione del prossimo Natale. Vi spiego meglio: le famiglie assistite sono 140 e due volte al mese, grazie all’aiuto di tutti voi e del Banco Alimentare, ricevono delle spese ben assortite che spesso comprendono anche frutta, pesce, salumi, formaggi. Stiamo cercando qualcuno che in base all’età e al sesso dei bambini assistiti, riesca a preparare un pacco dono per famiglia, non cibo (di quello ci occupiamo già noi) ma regali; qualcosa che sia anche semplice, preparato con bella carta e tanto amore, ma che doni a bambini meno fortunati la gioia di aprire un pacco sotto l’albero di Natale. Qualora qualcuno volesse sostenere questa iniziativa, chiedo di contattare con un Whatsapp Irene Gallo nostra volontaria che ricontatterà poi telefonicamente in una sua pausa dal lavoro 3393493742. Grazie di cuore.”