AAA. Commissione cercasi per il direttore della salute mentale di Ischia e Procida

È alla nomina delle seconda commissione esaminatrice l’Avviso di Selezione Pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di 1 Incarico quinquennale nel profilo di Dirigente Medico Disciplina di Psichiatria. Incarico di Struttura Complessa – U.O.C. Salute Mentale Ischia e Procida, incardinata nel Dipartimento di Salute Mentale. Ciò a testimonianza delle perniciosità dell’incarico e delle scelte troppo spesso veicolate dalla politica.

La Seconda nomina di una terna della Commissione Esaminatrice, la dice lunga su una procedura avviata il 19/03/2021.

La prima commissione

Nello specifico il 24/02/2022 è stata nominata la commissione esaminatrice per l’Avviso di Selezione de quo, come di seguito indicata: Dott. Veltro Franco – Molise – ASREM; Dott. Corrivetti Giulio – Campania – ASL Salerno; Dott. Scarpa Franco – Toscana – Azienda USL Toscana Centro 1° supplente dott. Conca Andreas – Prov. Autonoma Bolzano – A.S. della P.A. di Bolzano ; 2° supplente dott. Cardamone Giuseppe – Toscana – Azienda USL Toscana Centro; 1° supplente dott. Di Sciascio Guido –Puglia – Azienda USL FG;

2° supplente dott. Bianco Pietro – Campania – ASL Avellino; 1° supplente dott. La Pia Silvestro – Campania – ASL NA3Sud 2° supplente dott. Malinconico Angelo – Molise – ASREM. Dott. Stabile Luigi – Dirigente Amministrativo.

La rinuncia

La terna ha prodotto formale rinuncia, mediante pec/mail, all’incarico conferito al dott. Veltro Franco componente titolare dott. Conca Andreas 1a componente supplente dott. Cardamone Giuseppe 2a componente supplente. Preso atto che la Commissione di sorteggio aziendale, nominata con deliberazione n. 69 del 21/01/2022 e successiva integrazione n. 606 del 14/04/2022, nella seduta del 15/04/2022, ha nuovamente sorteggiato una terna di Dirigenti di Struttura Complessa, in sostituzione di quella rinunciataria con Componente Titolare Dott. Starace Fabrizio – Lombardia – ASL Modena Componenti Supplenti 1° supplente Dott. Gatti Riccardo Carlo – Lombardia – ASST Santi Paolo e Carlo 2° supplente Dott.ssa Tozzini Carola – Veneto – ASL Treviso, l’ASL ha ritenuto, a questo punto, di rimodulare la Commissione in discussione recependo i nominativi estratti nella predetta seduta. In conclusione questi i giudici che decideranno, si spera, la nomina alla salute mentale isolana: Dott. Starace Fabrizio – Lombardia – ASL Modena; Dott. Corrivetti Giulio – Campania – ASL Salerno; Dott. Scarpa Franco – Toscana – Azienda USL Toscana Centro; 1° supplente Dott. Gatti Riccardo Carlo – Lombardia – ASST Santi Paolo e Carlo 2° supplente Dott.ssa Tozzini Carola – Veneto – ASL Treviso; 1° supplente dott. Di Sciascio Guido –Puglia – Azienda USL FG; 2° supplente dott. Bianco Pietro – Campania – ASL Avellino.