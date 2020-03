A volte l’ignoranza fa più notizia | #4WD

Al di là dei tanti ischitani che, come si dice in vernacolo, “vòttano ‘a pretella e ‘ppo se tìrano ‘a manella” (e non mi riferisco esclusivamente a politici), è forse il caso di interrogarsi su un argomento che ho trattato diverse volte, specialmente in periodi d’emergenza come quello che stiamo vivendo attualmente o durante il terremoto del 2017: nell’epoca in cui l’informazione multimediale non solo la fa da padrona, ma riesce addirittura a sollecitare e determinare comportamenti, reazioni ed opinioni della gente comune, anche quella solitamente più indifferente, un ufficio stampa unico dell’isola d’Ischia servirebbe sul serio?

Io credo sia semplicemente una questione di relazioni e di potere! Non a caso, è chiaro a tutti che i rapporti di forza tra redazioni e ascolti/lettori siano profondamente cambiati. Non più tardi di due giorni fa Vi ho dimostrato, numeri alla mano, i vantaggi che un investitore pubblicitario qualsiasi ha tratto, più del solito, da una pianificazione che lo ha visto presente nel momento clou del Coronavirus. Oggi, invece, vorrei farVi riflettere su quanto sia altrettanto mutato il criterio di captatio ascolti da parte degli autori di radio e tivù, che a differenza dei giornali non puntano più alla notizia in quanto tale o alla qualità della interlocuzione istituzionale o dell’ospite da invitare, bensì a quello che, gradito ai social network, merita di guadagnare la ribalta dei loro programmi, con buona pace dei singoli riferimenti politici di cui sono espressione.

Le visualizzazioni, le interazioni, i follower e i like sui social, quindi, più del linguaggio, la cultura e la preparazione su un argomento: un dato, questo, pronto a dimostrare che la qualità dell’informazione in Italia è andata veramente a farsi benedire, con l’aggravante di favorire in modo più o meno consapevole e sempre più svaccato lo schierarsi dall’una o dall’altra parte, secondo il vento del momento. Un fenomeno contrastabile, seppur non sconfiggibile, solo con le conoscenze e le relazioni giuste, non certo con i piedi in più scarpe o con il fai-da-te.