“A tavola non da sola”, la cena solidale per sostenere il Centro Antiviolenza di Ischia e Procida

Il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si avvicina e l’isola d’Ischia risponde con un gesto concreto di solidarietà. Sabato 18 novembre, alle 20.30, la Cantina U’ Scilatur ospiterà la cena solidale “A tavola non da sola”, un evento organizzato in collaborazione con l’iniziativa “Diamo gusto al solidale” per sostenere le attività del Centro Antiviolenza “Non Da Sola” di Ischia e Procida.

A cucinare, fianco a fianco, saranno cinque chef ischitane in rappresentanza di altrettanti ristoranti simbolo del territorio: Daniela Florio de La Rondinella, Alida Mendella de Il Faro, Luciana Cervera del Giardino Eden, Roberta Migliaccio e Naomi Di Costanzo della Taverna Antonio e di U’ Scilatur. Un parterre tutto al femminile che porterà in tavola piatti ideati per l’occasione, unendo tecnica, creatività e amore per la causa.

Il menu, ispirato ai profumi e ai colori d’autunno, si apre con il “Profumo di bosco”, cestino di parmigiano con purea di patate e porri, chiodini trifolati e polvere di porcini, per poi proseguire con la “Sinfonia d’autunno”, gnocchi alla crema di zucca e speck, fonduta di gorgonzola e crumble di fave croccanti. Seguiranno le “Polpette Female”, preparate con un mix di carni raffinate e aromi delicati, e il filetto di manzo al pepe verde con insalata belga cotta a bassa temperatura. Chiusura in dolcezza con la “Delizia agli agrumi”, un dessert che celebra i sapori mediterranei.

Il costo della cena è di 40 euro a persona, bevande incluse, e l’intero ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza “Non Da Sola”, destinato all’acquisto di buoni spesa e buoni abbigliamento per le donne che hanno trovato il coraggio di chiedere aiuto.

Un appuntamento che unisce convivialità e impegno sociale, ricordando che la violenza di genere non è un problema privato ma una responsabilità collettiva. Perché, come recita il titolo della serata, a tavola — e nella vita — nessuna donna deve essere “da sola”.