A Sant’Angelo abusi sulla scogliera tufacea a picco sul mare

Il Tar conferma il diniego della Soprintendenza all’autorizzazione paesaggistica

La Soprintendenza aveva rilasciato parere contrario all’autorizzazione paesaggistica per opere abusive a Sant’Angelo, in parte su area demaniale in prossimità della costa e il Comune di Serrara Fontana aveva rigettato le istanze di condono edilizio e ordinato la demolizione. Tutti provvedimenti legittimati dal Tar, che ha respinto il ricorso integrato da motivi aggiunti presentato dalla ricorrente.

Il ricorso introduttivo sollecitava l’annullamento della nota del 2021 con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Napoli ha espresso parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere di cui a ben tre domande di condono: del 17.04.1986 ex lege n. 47/85 e del 28.02.1995 e 31.03.1995. I primi motivi aggiunti l’annullamento: della nota del 24.05.2023; i secondi motivi aggiunti l’annullamento: della diffida/ingiunzione del 27.04.2023, con cui il Comune ha intimato «la demolizione ad horas delle opere abusive oggetto di istanze di condono edilizio come riportate in premessa parzialmente anche realizzate su suolo demaniale nonché allo sgombero e ripristino dello stato originale dei luoghi a propria cura e spese».

COMUNE SMENTITO DALLA SOPRINTENDENZA

La sentenza del Tar riassume la cronistoria del complesso caso posto all’attenzione: «La ricorrente è proprietaria dal 1970 del compendio immobiliare sito alla via Chiaia di Rose di “circa centiare cento…confinata a sud e ad ovest con scogliera del mare e ad est e a nord con via Chiaia di Rose”. Sul predetto compendio immobiliare insisteva una grotta poi trasformata, a far data dagli anni ’60, in garage ove il marito della ricorrente svolgeva l’attività di meccanico/carrozziere.

In prosieguo di tempo l’amministrazione comunale rilasciava alla ricorrente l’autorizzazione all’apertura di un vano di accesso di mt 2 su via Chiaia di Rose (Delibera di G.M. n. 141 del 14.06.1978) e, successivamente, licenza di esercizio n. 26 del 25.05.1979 per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar-Ristorante all’insegna “Neptunus”), con relativo parere igienico sanitario ed abitabilità».

Le tre istanze di condono presentate tra il 1986 e il 1995 avevano ad oggetto «la prima “la realizzazione di un fabbricato in assenza di licenza o concessione edilizia” (Piano Strada, Piano S1 e Piano S2 realizzati tra il finire degli anni ‘70 e gli inizi degli ‘80); la seconda “realizzazione di opere di manutenzione straordinaria in assenza di licenza edilizia o autorizzazione”; la terza la “realizzazione di terrazze ai vari livelli e locale deposito al terzo piano, in assenza edilizia o autorizzazione” (Piano S3 e terrazzi ai vari livelli)».

Un aspetto sicuramente emblematico della vicenda è che il Comune di Serrara Fontana aveva inizialmente ritenuto sanabili gli interventi. La Commissione per il paesaggio riteneva infatti che «trattasi per la massima parte di volumi incassati nel costone tufaceo che sono stati realizzati seguendo il profilo naturale del costone stesso. Ai fini della mitigazione si prescrive un rivestimento con pietre locali a vista in modo da creare omogeneità con la natura del costone per quanto riguarda la muratura esterna non intonacata, che gli infissi siano in legno e struttura lignea per le tettoie». Tanto che il responsabile del Paesaggio formulava proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica favorevole.

Ma la Soprintendenza già nel 2020 era di diverso avviso. Rilevando innanzitutto che parte delle opere abusive insistono sul pubblico demanio per tre livelli «e che l’edificio è stato realizzato a ridosso della costa tufacea alternandone l’andamento naturale mediante opere di escavo che hanno trasformato in maniera sostanziale il profilo costiero di particolare bellezza e fragilità».

Dunque un edificio abusivo che «mal si inserisce nel contesto di elevato valore paesaggistico in quanto i quattro livelli, di cui è composto, sono stati realizzati disordinatamente con materiali e tipologia costruttiva differenti tra loro contribuendo ad un caos prospettico segnato da fronti con aperture verandate, tettoie, coperture in lamiera e tendaggi che restituiscono un’immagine di una costruzione a carattere provvisorio a picco sul mare».

LE ULTERIORI OPERE ABUSIVE

A fronte del preavviso di diniego, l’interessata aveva presentato un progetto di riqualificazione, che ancora una volta veniva valutato favorevolmente dalla Commissione per il Paesaggio comunale, «trattandosi di intervento finalizzato alla mitigazione del manufatto nel contesto circostante attraverso interventi di restyling delle facciate e demolizione di alcune opere esterne».

Ma la Soprintendenza per la seconda volta smentiva il Comune, che peraltro aveva sollecitato il parere «con avvertenza che decorsi invano 10 giorni gg dalla ricezione della nota l’ufficio avrebbe devoluto a sé la competenza ad esercitare il potere».

Il termine veniva sforato ma il parere negativo si è rivelato “senza appello”. Ritenendo le opere contenute nel progetto di riqualificazione «non sufficienti a ridurre l’impatto dell’edificio sul contesto paesaggistico di elevato valore».

Per quanto riguarda l’area demaniale, per cui era stata richiesta al Comune l’autorizzazione all’occupazione, «non possono ritenersi ammissibili gli interventi di sanatoria e riqualificazione per le parti edilizie ricadenti in area demaniale dove vige il vincolo di inedificabilità».

L’impatto ambientale dell’intervento, per la Soprintendenza, non veniva affatto mitigato, tanto più che «la terrazza al piano strada è stata oggetto di ulteriori ampliamenti». Ricordando che «non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinare la demolizione». Messo con le spalle al muro, il Comune negava il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e rigettava le domande di condono.

NON VALE IL SILENZIO-ASSENSO

Provvedimento impugnato dall’interessata, che poi con i primi motivi aggiunti ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza di rilascio della concessione demaniale marittima e in un secondo tempo dell’ordinanza di demolizione.

La Sesta Sezione ha giudicato infondate tutte le censure. Innanzitutto ha richiamato tutte le norme a cui è sottoposto il territorio del comune di Serrara Fontana: da quella del 1952 che riguarda la fascia costiera fino alla SS. 270; la dichiarazione di notevole interesse pubblico; fino al Piano Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia. Infine, l’ultima norma del 2004 stabilisce che «sono comunque di interesse paesaggistico i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare».

Ebbene, l’intervento abusivo in questione «concerne la realizzazione di un edificio, composto da quattro piani, di cui tre sotto il livello stradale, destinati ad attività ristoratrice ed a civile abitazione, che ricadono in zona P.I. Protezione Integrale del Piano Territoriale paesistico dell’Isola di Ischia e in zona A1 del P.R.G. del comune di Serrara Fontana». E «come emerge dalla documentazione fotografica agli atti gli abusi edilizi per cui è causa sono stati realizzati in un contesto di particolare valore paesaggistico (scogliera tufacea a picco sul mare)».

Il collegio si è poi soffermato sul silenzio-assenso invocato nel ricorso, che invece «non si è formato in quanto, trattandosi di abuso edilizio realizzato in area soggetta a vincolo paesaggistico, il termine di ventiquattro mesi per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono poteva decorrere solo dal rilascio del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso». E non in caso di parere negativo.

In conclusione, spettava «in via esclusiva alla Soprintendenza il potere sostanziale di valutare la compatibilità paesaggistica dell’intervento in contestazione e all’Amministrazione preposta alla gestione del vincolo la competenza ad esternare in conformità la relativa volontà provvedimentale, attraverso l’adozione del provvedimento finale».

PANORAMA COMPROMESSO

Per i giudici «il diniego di autorizzazione paesaggistica è sorretto da adeguata istruttoria e sufficiente motivazione; la Soprintendenza ha, invero, rimarcato che il progetto di riqualificazione presentato dalla ricorrente non assolve affatto alla funzione di mitigare quel forte contrasto che lo stesso immobile, ubicato sulla scogliera tufacea a picco sul mare, produce nel suo complesso, compromettendo la qualità panoramica di tutti gli elementi specifici del paesaggio, così come individuati nel P.T.P ai fini della tutela; il Comune ha, a sua volta, recepito e, in qualche modo, fatto proprio il parere della Soprintendenza, senza evidenziare elementi contrari a quelli messi in luce dall’Amministrazione statale». Anche se per ben due volte, prima che la Soprintendenza si esprimesse, gli organismi comunali avevano giudicato favorevolmente l’intervento…

Infine la sentenza rileva che «la principale ragione ostativa evidenziata dalla Soprintendenza e recepita dal Comune, non costituisce un nuovo motivo di diniego, ma un mero sviluppo della ragione di diniego già sostanzialmente contenuta nel preavviso di rigetto, che tiene conto delle osservazioni formulate dall’interessata, confutandole». Inoltre «il rigetto delle domande di condono e la conseguente accertata abusività delle opere realizzate dalla ricorrente, insistenti anche su porzioni di beni demaniali marittimi, determina per tabulas il rigetto dell’istanza di rilascio della concessione demaniale marittima».

Per il collegio tutti gli atti impugnati sono immuni dai dedotti vizi formali o procedimentali. Ricordando che «l’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico». L’abuso su suolo demaniale comporta «quale unica ed esclusiva conseguenza la demolizione a spese del responsabile. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l’indebito utilizzo del bene demaniale. Pertanto, dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione».

Per quanto riguarda gli abusi su suolo privato, «la valutazione circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire di talché tale profilo non influisce sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione». Qui la sentenza ricorda che in ogni caso l’applicabilità della sanzione pecuniaria «presuppone la dimostrazione dell’oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell’intero edificio: impossibilità nella specie non provata dalla ricorrente».

Rigetto totale, dunque, anche se il collegio ha ritenuto di compensare le spese in considerazione della «problematicità delle questioni trattate».