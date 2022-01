A proposito di denti |#4WD

“Ecco, un bel giorno entrate nel mio studio dopo aver già concordato e conosciuto tutto e tutti, vi affidate a me e al mio team e… vi accomodate in poltrona. In modo assolutamente indolore, si procede alle estrazioni necessarie, all’eventuale integrazione ossea e ad impiantare la/le torre/i in titanio su cui fondare il nuovo impianto. Il giorno dopo (questo il tempo di attesa che preferiamo adottare per mera cautela, anche se spesso basterebbero dodici ore) ritornate allo studio e ne uscite con un impianto provvisorio che, per quanto tale, vi sembrerà bello e definitivo almeno quanto quello che, sei mesi dopo, lo sostituirà. Ma soprattutto, di lì a una settimana, scoprite la gioia di aver risolto in modo rapido, efficace ed esteticamente eccellente un problema fastidioso, talvolta insopportabile.”

Mio cugino Emilio Conte, prima ancora che un ottimo medico odontoiatra, è quello che io amo definire un “artigiano della soluzione”. La sua maniacale ricerca della perfezione, mai priva del giusto grado di umanità e unita ad una manualità fuori dal comune, fa sentire in buone mani anche i pazienti più esigenti. Nel caso in premessa, estratto da un post del suo sito internet e che ho sperimentato in prima persona in due distinte occasioni, l’aver messo su un’equipe qualificatissima dedicata espressamente ai cosiddetti “impianti a carico immediato” ne ha elevato indiscutibilmente i livelli di prestazione.

Se questa può apparirVi come la classica “marchetta al parente”, beh… voglio ricordarVi che fin troppo spesso ho menzionato eccellenze ischitane con i cui proprietari nulla avevo e ho a che fare sul piano parentale, personale e lavorativo, ma che ho comunque ritenuto meritevoli di recensione. In questo caso, a ragion veduta, lo faccio ancor più volentieri, considerato che i consigli sulla salute sono quelli più delicati da dare ma che, al tempo stesso, sono sempre ben accetti da chi ti fidi. E, bontà Vostra, siete in tanti a fidarVi di me!