A proposito del “saltino” | La strada maestra di Luigi Boccanfuso

In tempi remoti si sarebbe parlato di ronzino di Troia… In tempi più moderni possiamo dire che Il “furbetto del quartiere”, last minute, ha fatto una mossa diabolica rifiutando di entrare in giunta nonostante la possibilità di esercitare la funzione di vice sindaco, spiazzando in tal modo sia il sindaco che Luca Montagna che molto ingenuamente si era precipitato ad enfatizzare la disponibilità di Gigi Di Vaia a rinunciare a circa 100 euro mensili legati all’indennità di vice sindaco….conservando nel contempo i circa 1200 euro mensili legate alla carica di “assessore”….

Questo vuol dire che il “furbetto del quartiere” non si fida di Enzo Ferrandino nella stessa misura in cui Enzo Ferrandino non si fida di lui e che è entrato in maggioranza con il solo scopo di tentare di impinguire il suo cespuglio…per poi uscire dal ventre del ronzino…

Tra i 2 è iniziato un nuovo lungo match di “ colpi bassi” ed il primo round l’ha vinto indubbiamente il furbetto del quartiere.

Reputo difficile prevedere alla fine chi la spunterà, mentre è estremamente semplice prevedere che a perdere sarà ancora una volta il Paese.