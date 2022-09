A Procida vince Fratelli d’Italia! Figuraccia capitale per Ambrosino e Franceschini

Procida Capitale è una macchina che è servita altrove! E servita ad alimentare la casta dei lacchè che ne parlano bene, di quelli che incassano lauti contributi per gli inserti, lauti contributi per spettacoli e spettacolini di scarso richiamo, scarsa qualità e scarso effetto. Non è servita a cambiare, però, il sentiment dei Procidani che l’hanno vissuta e non hanno percepito effetti benefici.

Il risultato elettorale parla chiarissimo: Muro vince, Ambrosino perde!

Luigi Muro non ne fa mistero: “FDI primo partito con circa 15 punti in più del dato provinciale , il centrodestra supera il 40%. Il PD di Franceschini non raccoglie granché dalle clientele e dalle prebende senza scrupoli”

Per ora Dino Ambrosino non ha ancora rilasciato dichiarazioni ma il dato politico emerso dalle urne è più che chiaro. Nonostante entrambi gli schieramenti hanno dovuto – purtroppo per noi – cedere il passo al disastro giallo, il dato politico locale si legge, fattualmente, sul risultato delle schede scrutinate. Fratelli d’Italia è avanti al PD. E se ci metti la Lega, beh, ci ritroviamo con quei 150 voti che fanno la differenza.