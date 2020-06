A Procida Less Cooperativa Sociale Ar.L. – Ets apre uno sportello gratuito per la sanatoria dei lavoratori irregolari

Sarà attivo sull’isola di Procida uno sportello informativo e di assistenza per le procedure di sanatoria dei lavoratori irregolari (Decreto Rilancio): curato e coordinato da Less Cooperativa Sociale presso la sede di via Libertà (Casa Comunale), sarà un servizio gratuito di consulenza ed assistenza ai fini dell’espletamento delle procedure necessarie. Primo appuntamento per informativa: Venerdì 19 giugno alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare del comune di Procida in presenza di operatrici legali Less, l’amministrazione comunale, soggetti interessati del territorio, assistenti sociali.

Lo sportello sarà attivo nei successivi tre giorni giovedì 25 giugno, giovedì 2 e 9 luglio dalle ore 10,30 alle ore 15,30, al pian terreno della casa comunale previo appuntamento da prendere via email sportelloprocida@lessimpresasociale.it o chiamando al Numero Verde Less 800.119.477.

Lo sportello nasce per dare un supporto altamente qualificato alle istanze dei cittadini stranieri e dei loro datori di lavoro sul territorio di Procida, offrendo servizi gratuiti supportato da operatori e professionisti qualificati ed è realizzato nell’ambito del progetto Aida sprar-siproimi del Comune di Procida.

Possono presentare la domanda per la sanatoria:

i datori di lavoro (anche stranieri se titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo) di stranieri senza permesso di soggiorno presenti in Italia prima dell’8 marzo 2020.

gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019.