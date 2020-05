A pensar male di Ciro e Aurelio… | #4WD

La notizia del momento, per i tifosi del Napoli, è la possibilità che Dries “Ciro” Mertens sbarchi a Milano per la prossima stagione, sponda nerazzurra. E se, oltre alla notizia sparata da “La Repubblica”, aggiungiamo le mille indiscrezioni che dall’incontro di febbraio con il presidente De Laurentiis, anziché fruttare il tanto agognato rinnovo, hanno portato a un sorprendente nulla di fatto, facendo sì che la sorte del belga venisse palleggiata anche tra Chelsea e Inter, tutto lascia pensare che la sua partenza da Partenope sia proprio dietro l’angolo.

Ma quel che più tormenta i soliti tifosi napoletani che, commettendo in spregio della loro età matura l’errore di affezionarsi sempre troppo ai loro beniamini, ci restano sistematicamente male quando questi cambiano casacca, è la liceità o meno di accostare anche il loro nuovo recordman in maglia azzurra al solito, imperdonabile, quasi innominabile… Higuain. “Se va all’Inter ci ha tradito anche lui, altro che battersi il pugno sul cuore e sulla maglia”, esclamano i più.

Cosicché, ancora una volta, è indispensabile tirare in ballo il Presidente.

Se, infatti, Mertens andasse a Milano per un ingaggio di gran lunga superiore a quello dei quattro milioni e mezzo l’anno per due anni, con premio alla firma di altri due e mezzo, narrato a più riprese dalla stampa sportiva locale e nazionale quale offerta azzurra nel famoso incontro di febbraio, potremmo dire che essendo stato portato allo svincolo a parametro zero in scadenza di contratto, da professionista ha ragionevolmente e legittimamente accettato una proposta di tutto rispetto che, a trentatré anni suonati, sarebbe decisamente irrinunciabile. Ma se invece le condizioni fossero poi paritetiche a quelle offertegli dal Napoli, prima di dargli del traditore (o, peggio ancora, del LOTA), non sarebbe il caso di chiedersi se quella stessa proposta di rinnovo, dalla “manella” di AdL, il buon CiroDries l’abbia poi ricevuta davvero? La storia insegna.