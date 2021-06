A patti con la normalità | #4WD

In tanti l’hanno già detto, ma è utile ripeterlo: l’episodio di sabato scorso durante Danimarca-Finlandia, con il calciatore dell’Inter Christian Eriksen praticamente morto e miracolosamente tornato in vita, è riuscito a fermare i cuori di chiunque avesse un minimo di sensibilità tale da azzerare indifferenza e rivalità sportive dinanzi a quella che poteva rivelarsi un’autentica tragedia e che, fortunatamente, tale non è stata.

Non è la prima volta che si verifica una circostanza del genere: l’hanno scritto ampiamente le principali testate di settore e non, ricordando sia i casi in cui i diretti interessati se la sono cavata sia quelli in cui non ce l’hanno fatta e sia, ancora, quando sono usciti dal campo con le proprie gambe, perdendo la vita poco dopo (ricordate il povero calciatore del Siviglia, Antonio Puerta, 23 anni?).

Adesso in molti si stanno interrogando sul futuro di Eriksen: giocherà più al calcio? Personalmente credo proprio di no, perché la gravità del fenomeno è stata tale da farmi ritenere impossibile il rilascio di una nuova idoneità anche dal più sprovveduto dei medici sportivi. Piuttosto, la riflessione che dovrebbe prendere piede è un’altra, anche tenuto conto del fatto che di certo l’ottimo calciatore danese e la sua famiglia avranno di che sostenersi per le prossime tre generazioni pur senza guadagnare altro dal calcio giocato: a quanto pare e fino a prova contraria esistono casi in cui, nonostante esperienze più o meno recenti ed altrettanto tragiche, non bastano precauzioni per prevenire, valutare, evitare del tutto che un atleta professionista incorra in questo tipo di incidenti. Anche la “macchina” più perfetta e regolarmente controllata può improvvisamente dimostrarsi fallace nella sua assoluta consistenza fatta di carne ed ossa, in barba alle sembianze e alle prestazioni atletiche da super eroe.

Scendere a patti con la propria “normalità” sarà senza dubbio più facile per Eriksen che per un quisque de populo.