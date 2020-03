A Nagashima la prima gara di Moto2, sul podio Baldassarri e Bastianini

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Tetsuta Nagashima si aggiudica il

Gran Premio del Qatar. Il Mondiale 2020 della Moto2 parte con la

vittoria in rimonta del giapponese della Red Bull KTM ma sul podio di Losail c’e’ anche la presenza azzurra con Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40) ed Enea Bastianini (Italtrans Racing Team) rispettivamente secondo e terzo. Quarto il pole-man Joe Roberts mentre Luca Marini, a lungo leader della gara, termina anzitempo il GP cadendo nel finale dopo un contatto con Xavi Vierge.

In Moto 3 e’ Albert Arenas a conquistare il successo. Vittoria al debutto stagionale per il pilota spagnolo dell’Aspar Team che precede John McPhee (Petronas Sprinta Racing) e Ai Ogura (Honda Team) con quest’ultimo che usufruisce della penalita’ di un posto per Jaume Masia per aver oltrepassato i limiti della pista. Solamente settimo posto per il pole-man Tatsuki Suzuki della Sic58 Squadra Corse mentre il migliore degli italiani e’ Denis Foggia in decima posizione. Tony Arbolino e’ quattordicesimo, autore di un incidente nel finale di gara con Darryn Binder.

(ITALPRESS).