«A Monterone atti delinquenziali e spaccio nel parcheggio», l’allarme del consigliere Luigi Patalano

Ugo De Rosa | E’ purtroppo notorio che la zona di Monterone a Forio sia particolarmente pericolosa nelle ore notturne, frequentata da gruppi di personaggi che si ubriacano e creano problemi di ordine pubblico. Un problema annoso, difficile da risolvere. Ed è altrettanto notorio che il “famigerato” parcheggio interrato è divenuto ritrovo di bande di teppisti e di spacciatori. Una situazione grave, che permane nonostante le iniziative poste in atto dalle forze dell’ordine e che ovviamente preoccupa i residenti della zona e in generale tutti i cittadini foriani.

A lanciare ora l’allarme è il consigliere comunale Luigi Patalano, che ha indirizzato una segnalazione al Comando della locale Stazione Carabinieri e della Compagnia di Ischia, al commissariato della Polizia di Stato, al comandante della Polizia Municipale di Forio e per conoscenza al sindaco Stani Verde.

L’oggetto della nota è sin troppo eloquente: «Segnalazione di zona sensibile ad atti delinquenziali e a spaccio».

Dunque il consigliere Patalano scrive: «Con la presente per comunicarvi che a seguito di numerose segnalazioni pervenute a codesto ente nella zona Monterone, ma in particolare nel parcheggio interrato del Rione Umberto I, ancora oggi, nonostante i numerosi interventi delle Forze dell’Ordine in zona, di solito ogni sera si notano numerose persone aggregate tra loro non identificate che bivaccano e bevono alcolici e superalcolici creando disordini di carattere sociale e preoccupazioni alle famiglie con i propri figli che praticano la zona o rientrano a tarda ora. Da indicazioni pervenute, riferiscono inoltre che in tale parcheggio interrato e dintorni accendono fuochi e danneggiano opere e attrezzature in loco. Sempre da indicazioni rilevate in loco si presume altresì che l’area continua ad essere zona interessata da spaccio. In ordine a quanto summenzionato vogliate dare corso alle opportune verifiche e ad intraprendere ogni iniziativa atta a debellare tale fenomeno. Pertanto, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, si resta in attesa di riscontro alla presente».

Una descrizione concisa ma dettagliata della attuale allarmante situazione. L’auspicio è che si riesca realmente a ripristinare il rispetto della legalità e a restituire tranquillità al quartiere e ai suoi abitanti.