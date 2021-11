A Monte di Procida i tricolori di Ginnastica Aerobica

Nello scenario inconfondibile della costiera flegrea, al Pala Pippo Coppola di Monte di Procida, in provincia di Napoli, sono andati in scena il Campionato Nazionale Gold di squadra allievi ed i Campionati Nazionali Gold di Serie A e Serie B di Ginnastica Aerobica della Federazione Ginnastica d’Italia, con l’organizzazione ben curata dalla locale società Chige e Giorgio Illiano in cabina di regia. Competizioni che segnano una importante tappa di avvicinamento al 2023, anno in cui Monte di Procida, eletto Comune Europeo dello Sport, sarà sede di importanti eventi sportivi nazionali ed internazionali. Giuria presieduta da Chiara Barone mentre la sorella Celeste ha curato la segreteria di gara. Per la Federazione ha presenziato il Vicepresidente Rosario Pitton che, oltre a portare i saluti del numero uno di viale Tiziano, il cav. Gherardo Tecchi, ha ringraziato gli atleti e le atlete partecipanti, l’intero corpo giudicante e la società organizzatrice che ha dovuto far fronte alle difficoltà insorte a causa del posticipo forzato di una settimana delle competizioni, per la concomitanza con il Grand Prix di Ginnastica svoltosi all’Allianz Arena di Milano.

«Grand Prix nel quale si sono esibiti anche diversi componenti della squadra nazionale di Ginnastica Aerobica, recente vincitrice a Pesaro del Team Ranking europeo senior, gran parte dei quali oggi daranno certamente spettacolo in pedana» ha annunciato in apertura il prof. Pitton al pubblico presente sempre in misura contingentata nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.

Alle premiazioni hanno provveduto il Vicepresidente federale, il Sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, e Graziano Piccolo per il Comitato Regionale FGI Campania che in Serie A ha ottenuto il 7° posto con la Chige Monte di Procida di Giorgio Illiano che ha schierato Marcella Lucci, Armida Iodice, Rosaria Orsini, Siria Pullo ed Eleonora Scotti, il 9°posto con il California Center Club di Simona Scotto che ha schierato Gaia Laurino, Anna Looz, Maria Chiocca, Valentina Assante Di Cupillo, Giulia De Crescenzo, Mariana Mancino e Grecia Tremante ed il 10° posto con la Fitness Trybe Pomigliano d’Arco di Serena Piccolo che ha schierato Ginevra Tenore, Eva Iurlaro, Martina Rea, Bruna Cilenti, Valeria dell’Atti e Cristina Ponzo.

Le prime otto classificate e le due neopromosse dalla Serie B si contenderanno lo scudetto di Serie A 2022 nel Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco con l’organizzazione a cura della Fitness Trybe.

Nel Campionato di Serie B, invece, il California Center Club è giunto appena fuori dal podio, con Valentina Illiano, Sofia Romano, Federica Carnevale, Diana Della Ragione, Giorgia Barbato, Elisa Di Meo e Pasqualina Palumbo, seguito dalla Fitness Trybe con Mario Tufano Archetto, Alessia Rea, Maria Mautone e Ilaria Traino. Fra le Allieve, infine, 6° posto per la Fitness Trybe con Marika Manes, Angela Maria Fontana, Lavinia Nicol Piccolo, Chiara Romano, Sara Caliendo, Eleonora Sodano, e 8° posto del California Center Club con Sara Scotto Di Vetta, Sara Schiano di Scioarro e Simona Scotto Di Luzio. Massiccia quindi la presenza di atleti e atlete della regione che fanno della Campania un concentrato leader in ambito nazionale.