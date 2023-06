A Milano “Stealth Wealth – Ricchezze nascoste tra strade in salita”

MILANO (ITALPRESS) – Istituto Ganassini organizza per il terzo anno consecutivo insieme a Radioimmaginaria, radio e network europeo degli adolescenti, una maratona radiofonica presso la terrazza della propria sede a Milano. Oggi, 20 giugno, Istituto Ganassini, che grazie al suo programma di Corporate Social Responsibility sostiene e finanzia progetti e iniziative improntate alla tutela dell’ambiente, delle persone e delle comunità, presenta “Stealth Wealth – Ricchezze nascoste tra strade in salita”, un evento trasmesso in diretta dalle ore 12 alle ore 17 su Radioimmaginaria per raccontare al pubblico e alle nuove generazioni il proprio impegno.L’evento ha come obiettivo quello di ispirare il pubblico presente e in ascolto raccontando storie di personaggi che hanno raggiunto il successo o realizzato i propri sogni intraprendendo “strade in salita”, scegliendo percorsi spesso meno agevoli o poco convenzionali.Nel corso della giornata saranno protagonisti della diretta in qualità di ospiti intervistati: Edoardo Giordan, atleta paralimpico di scherma e ambassador di Bioclin; Chiara Valentina Segrè, autrice di libri per bambini e ragazzi, divulgatrice scientifica e supervisore scientifico presso la Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze; Cecilia Bertozzi, attrice romagnola co-protagonista nella serie Netflix “Odio il Natale” e nella miniserie RAI Fiction “Il Nostro Generale”, che nelle ultime settimane si è mobilitata per aiutare le zone alluvionate; Dario Franchi e Oliver Kaspar, cicloviaggiatori 19enni partiti a ottobre dello scorso anno per intraprendere un viaggio in bicicletta da Firenze a Città del Capo e protagonisti del podcast “Bike Bro” di Radioimmaginaria.Tra gli ospiti anche Vincenzo Gualzetti, padre di Chiara, uccisa il 27 giugno 2021 a Monteveglio (BO) all’età di 15 anni da un amico di un anno più grande. Radioimmaginaria ha prodotto e pubblicato per RaiPlay Sound nell’estate del 2022 “L’Arco di Chiara”, un podcast che racconta la storia di Chiara attraverso le testimonianze della sua famiglia, dei suoi amici e di coetanei.In questa occasione, a due anni dalla scomparsa di Chiara e ad un anno dall’uscita del podcast a lei dedicato, l’obiettivo è tenere vivo il suo ricordo sensibilizzando gli adolescenti su temi legati al bullismo, alla violenza e all’importanza di confidarsi e tenere aperto il dialogo con gli adulti.E’ possibile seguire l’evento collegandosi sul sito di Radioimmaginaria: radioimmaginaria.it

