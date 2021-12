A “Meraviglie” donata non si guarda in bocca. Ischia si divide su Alberto Angela

Ugo De Rosa | Da giorni leggiamo dissertazioni intelligenti, sceme, attuali, fuori luogo, faziose, entusiaste e di tutti gli altri generi che vogliamo sulle puntate di “napoletane” di Alberto Angela andate in onda sulla Rai.

La bolla positiva dell’Angelo “piccolo” fa il suo effetto, la completezza della produzione e lo stile narrativo non hanno bisogno di commenti. Ma il bello di chi fa le cose è gli altri, dopo, hanno il diritto di dire la loro. E, appunto, c’è chi dice bene e chi dice male.

Le interazioni social che hanno fatto diventare la trasmissione di “tendenza” locale si sono divise in pro e contro. Il trailer aveva tratto in inganno i molti che si attendevano qualcosa di diverso. Alla fine è andato in onda uno speciale sul Castello Aragonese (quasi uno spot fine a se stesso) con alcuni errori storici e un po’ di delusione mista.

Per altri, invece, la motivazione che porta alla standing ovation e all’apprezzamento di quanto andato in onda è tutta legata a motivi di marketing e alla “pubblicità gratuita” che Ischia ha ricevuto.

Se questo è il motivo per dire “grazie” beh, allora dovremmo dire grazie anche a tutta quella pubblicità gratuita che porta Ischia su tutti i media quando si parla di cronaca nera, di tragedie, di terremoti, di demolizioni e di tutto il resto. Sempre roba gratuita è…

Nel merito, però, ecco due commenti “d’autore” che raccontano, bene, la divisione.

Il primo è il commento di Benedetto Valentino che mette in evidenza alcuni errori del racconto di Angela. Simpatici i commenti che ha ricevuto della serie: “Chissenefrega dell’errore, basta la pubblicità (anche se questa, poi, sarebbe dovuta essere diretta a chi conosce la storia e nota gli errori)”.

Valentino; maggior rigore scientifico

«Dagli autori di Alberto Angela ci aspettavano un maggior rigore scientifico. Oltre a “Cavour” che a Ischia non c’è mai stato e “ai greci che hanno costruito il castello”, va anche detto che: la torre di “Michelangelo” è una simpatica invenzione di Onofrio Buonocore. Il carteggio tra Vittoria Colonna e Michelangelo è postumo, come ci ricorda anche Isabella Marino (ma per rispetto della Storia va detto che l’antico nome Castrum Gironis non c’entra con Gerone e con i Siracusani, perché a quell’epoca era l’isola maggiore il centro della storia e, soprattutto, la confusione tra il periodo ischitano e quello romano di Vittoria Colonna, con il solito pasticcio su Michelangelo, andava evitata….), al soggiorno ischitano della poetessa. Anzi proprio quando lascia Ischia e frequenta i circoli Valdesi a Roma inizia il carteggio con Michelangelo; Il cupolone non può essere stato costruito per “volere delle Monache”. Semplicemente perché il convento delle monache clarisse in epoca angioina era situato all’Epomeo. Solo 2 secoli dopo Beatrice Quadra trasferisce il convento nel castello; Il terrazzo degli ulivi non può essere angioino.

All’epoca angioina la scala esterna rappresentava l’unica strada di accesso alla rocca. La parte alta di questa scala esterna fu distrutta da Alfonso il Magnanimo dopo aver costruito la galleria, proprio perché rappresentava un punto debole della difesa. La fortificó con il muro che regge appunto il Terrazzo degli ulivi; Della scala esterna restó solo qualche frammento nella parte inferiore visibile fino a qualche decennio fa; Castrum Gironis deve essere tradotto come “fortificazioni a giro” cioè circolari non come “Fortificazione di Gerone. Tra l’altro i recenti studi storici smentiscono anche che il tiranno di Siracusa sia stato il primo costruttore del castello. Detto questo è stato simpatico l’intervento di Bollani che ha ricordato Gaetano Altieri e Ugo Calise».

Di diverso tenore, invece, il commento del sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale

“Un successo: Ischia entra in 3,4 milioni di case! Appello alla Regione: ora e’il momento dei fatti! Vi rendete conto che 3,4 milioni di italiani hanno visto ieri la trasmissione di Alberto Angela, dedicata anche ad Ischia? Vi rendete conto dell’enorme pubblicità? E’ ufficiale: c’è sete di arte e cultura, due pilastri su cui la nostra Amministrazione sta puntando. Il successo ottenuto dalle ultime 2 puntate di Angela dimostra che dobbiamo migliorare le politiche di marketing e promozione territoriale”.

Gli errori, ovviamente, non contano. Ma Pascale continua il suo commento portando il discorso su altro: “Motivi che hanno spinto me e i Sindaci Josi della Ragione e Dino Ambrosino a lavorare ad un nuovo collegamento – denominato “Tratta della cultura” – che congiungesse proprio Ischia, l’isola di Arturo e l’area flegrea. Mettendo a sistema il tesoro architettonico, culturale, artistico e paesaggistico che ieri sera milioni di italiani hanno ammirato su Rai 1.”

Potremmo fare tanta altra polemica, ma ci fermiamo qua.ww.ildispari.it