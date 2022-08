A Medmar il servizio di trasporto notturno tra Ischia, Procida e Pozzuoli

Vale 1,4 milioni di euro (su un importo a base di gara di circa 1,421 milioni) l’offerta con la quale Medmar si è nuovamente aggiudicata l’appalto della Regione Campania per effettuare il servizio di collegamento via mare notturno tra Ischia, Procida e Pozzuoli, necessario per l’approvvigionamento di merci, per i prossimi due anni.

La compagnia, che già era risultata l’unica partecipante al procedimento, anche in questa caldissima estate 2022 nei giorni scorsi si è vista assegnare dalla Regione Campania il contratto dall’ente in via definitiva.

Programma d’esercizio

Il programma d’esercizio prevede che la rotazione Ischia-Procida-Pozzuoli-Procida-Ischia, da svolgersi tra le 2.30 e le 5.30 del mattino, sia effettuata con una nave in grado di trasportare almeno 45 autoveicoli e con almeno 35 metri lineari destinati a veicoli commerciali/industriali, nonché in grado di accogliere almeno 150 passeggeri al coperto, con relativi posti a sedere.

Anno scolastico 2022/2023

Contestualmente , la Regione Campania ha anche dato il via alla procedura per aggiudicare, per l’anno scolastico 2022/2023, il collegamento via mare tra Monte di Procida e Procida, pensato in particolare per agli studenti che frequentano l’istituto nautico isolano.

Un servizio che per lo scorso anno scolastico 2021/2022, sempre in regime di convenzione, era stata svolto dalla Ippocampo, compagnia di traghetti con sede proprio a Procida. Il nuovo bando, in scadenza il 22 agosto, stanzia ora un contributo al massimo di 162.360 euro.

Programma di esercizio “scolastico”. Il programma di esercizio cui dovrà attenersi l’aggiudicatario prevede nei giorni di scuola due partenze (alle 7.30 e alle 7.50) da Monte di Procida e in direzione opposta alle 13.10 e alle 14.10. Oltre a stabilire che la nave impiegata sulla rotta dovrà essere in grado di accogliere almeno 50 passeggeri al coperto, il bando ha fissato anche gli obblighi tariffari per corsa singola (4,20 euro quella ordinaria, 1,50 euro per i residenti) e per gli abbonamenti mensili per studenti e pendolari (22 euro).