A Martina Franca ancora successi per l’Ischia Judo

A Martina Franca l’Ischia Judo è presente con ben due atleti: Claudio Cantone, 55 kg, 7° classificato dopo aver disputato 5 incontri in una categoria con oltre 40 iscritti e Federica de Girolamo, 63 kg al suo debutto in una competizione federale dove si impone con determinazione in una categoria maestosa. Dopo aver disputato 4 incontri, la de Girolamo conquista un pesantissimo bronzo che la porterà ad essere tra le top 10 della ranking list nazionale.

Il maestro Rosario Terranova si dice soddisfatto e si congratula con i suoi atleti per il lavoro espletato durante i tre mesi estivi. Con costanza e perseveranza, i due judoka hanno svolto, presso la nostra sede e strutture in terraferma, intense sessioni di allenamento giornaliere, scandite in preparazione atletica, tecnica e combattimenti. Da domani di nuovo concentrati e determinati al lavoro per il prossimo appuntamento.