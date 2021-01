‘A livella all’ischitana | #4WD

- Advertisement -

Quando Luigi Telese era sindaco d’Ischia, talvolta presenziava con tanto di fascia ed elogio funebre alle messe esequiali, oltre a far affiggere il classico manifesto a nome dell’amministrazione comunale. Nel 1998, Gigiotto si beccò la mia prima reprimenda in occasione della morte del compianto ingegner Salvatore Leonessa e non certo perché quell’imprenditore illuminato e lungimirante non meritasse tali attenzioni. Poco prima era venuto a mancare il Prof. Raffaele Sena, per molti anni Presidente degli Albergatori ischitani e, come Leonessa, tra i pionieri del turismo locale; ma per lui, come per altri, non ci fu lo stesso trattamento da parte del primo cittadino e della sua amministrazione.

Lunedì, ventidue anni dopo, ho partecipato ai funerali di Giovanni Leonessa, che Don Agostino Iovene, nella sua commossa omelia, ha definito con grande puntualità “il braccio” che metteva in pratica i frutti de “la mente” di suo fratello Salvatore. Ho molto apprezzato le parole che, al termine della celebrazione, il sindaco Enzo Ferrandino gli ha rivolto, tracciandone il profilo in modo chiaro ed efficace. Tuttavia, pur avendo partecipato all’intera celebrazione liturgica senza la fascia tricolore, Ferrandino ha preso la parola “nella qualità” e non a titolo personale, portando anche il messaggio di cordoglio della sua amministrazione. Anche in questo caso, si è assistito a un trattamento di meritatissimo riguardo, ma che pone in evidenza la mancanza di un criterio istituzionale univoco tra un cittadino e l’altro che non dovrebbe tener conto né del ruolo nel privato né della vicinanza politica.

Nell’Amministrazione Brandi, suggerii con successo al Sindaco di inviare un telegramma di partecipazione alle famiglie dei nuovi nati e dei defunti del giorno, riservando così gli interventi pubblici alle occasioni oggettivamente meritevoli di tale ufficialità. Una riflessione al riguardo, caro Enzo, non guasterebbe, anche se mi rendo conto che hai ben altro a cui pensare.