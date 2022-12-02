A Ischia si scava alla ricerca dell’ultima persona dispersa

ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Si continua a scavare a Ischia, alla ricerca dell’ultima persona dispersa. Proseguono, senza sosta, le operazioni di soccorso sull’isola, dopo la frana avvenuta all’alba del 26 novembre. Salito a 11 il numero delle vittime accertate, si cerca adesso l’ultima dispersa. All’appello manca ancora un’altra persona, Maria Teresa Arcamone.
I soccorritori sono al lavoro incessantemente, in previsione dell’arrivo sull’isola di una nuova perturbazione meteo. Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura, al termine della riunione del Centro operativo soccorsi, al quale hanno preso parte, in videoconferenza, tutti i componenti del Centro operativo comunale di Casamicciola, ha detto che gli sfollati sono circa 300 persone, di cui 59 minori, tutti collocati o in alberghi o presso abitazioni private. Gli edifici verificati sono 1.134 edifici, mancherebbero ancora pochissime unità da controllare. In caso di allerta meteo le persone che dovranno lasciare le proprie case “sono oltre mille, probabilmente 1.300”, ha detto ancora il prefetto.
foto ufficio stampa Vigili del Fuoco
(ITALPRESS).
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