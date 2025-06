«A Ischia Servizi assunzioni clientelari ed elettorali». La lettera di denuncia di un gruppo che si firma “Foderi”

Si può cambiare denominazione, da “Ischiambiente” a “Ischia Servizi”, ma le brutte abitudini restano identiche. In particolare quella delle assunzioni clientelari e con finalità elettorali, in spregio dei diritti di tutti i lavoratori. Senza considerare che con questa iniziativa si privilegiano i neo assunti, a cui vengono assegnati posti più comodi e meno faticosi rispetto a quelli dei dipendenti già in servizio.

Ma soprattutto la lettera inviataci da un gruppo di lettori direttamente interessato, che si autodefinisce “Foderi”, punta il dito contro gli esponenti della cosiddetta sinistra alla vigilia dei referendum dell’8 e 9 giugno. Ponendo in evidenza la contraddizione di chi invita a votare contro il Jobs act voluto da Renzi, e dunque sconfessando chi all’epoca era alla guida del Pd. E che al tempo stesso, nel caso specifico di “Ischia Servizi” e non solo, fa largo uso dei contratti “interinali”.

Se questo è il clima e il malumore che si respira a “Ischia Servizi” e questo è l’andazzo dei vertici dell’azienda, si può comprendere come non sempre il servizio offerto sia dei migliori e in grado di soddisfare le esigenze di una località turistica.

Ma vediamo cosa scrivono i “Foderi”: «Caro direttore, è bello sapere come anche l’azienda che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Ischia sia sempre attenta ad adeguarsi al “momento”, alle “tendenze”, alle esigenze del mercato, quello elettorale prima di tutto. È un fatto notevole, che merita qualche battuta anche qui, sul suo – e nostro – quotidiano.

Occorrono forze nuove a Ischiambiente, energie fresche e motivate, braccia giovani e forti in grado (perché no?) anche di far tirare il fiato ai veterani, a chi, per esempio, si avvicina alla pensione. Ebbene, cosa hanno partorito le geniali menti che hanno in mano le leve del comando? Nuove assunzioni, certamente, e con livelli contrattuali di prim’ordine, come mercato elettorale, anzi clientelare impone. E fin qui, nulla di speciale, se non fosse che tali “nuove reclute” vengano utilizzate non, come logica vorrebbe, in “prima linea”, bensì nelle comode e tranquille retrovie, in attesa (forse) che altri vincano la guerra. Terzo livello contrattuale per chi viene assunto oggi, secondo livello per chi – da decenni – al mattino alza cofani di spazzatura…

Ma il paradosso è ancora un altro: proprio quelli che – a chiacchiere – si dicono democratici e difensori dei lavoratori, che ci invitano ad andare a votare per i prossimi referendum “sociali” per l’abrogazione delle leggi che i loro stessi partiti hanno approvato… poi ricorrono ai meccanismi del contratti cosiddetti “interinali” e tutto ciò per assicurare l’efficienza di cui sopra: gli oramai logori foderi combattono e le luccicanti sciabole restano appese. Evviva la coerenza, democratica e di sinistra-destra (sic!). Firmato: Un gruppo di “Foderi”».