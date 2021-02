A Ischia serve ben più di pugni sul tavolo e voce alta! | #4WD

- Advertisement -

Il nostro Direttore chiama, Maria Grazia Di Scala risponde. Gaetano ribadisce, con l’autorevolezza del giornalista credibile dall’alto di una linea editoriale senza timori di smentita, il suo appello a creare un’alternativa seria a Enzo Ferrandino a poco più di un anno dal ritorno alle urne. E l’ex consigliere regionale risponde: “Ci sono!”.

Fin qui, nulla quaestio! Maria ha dimostrato di saper “battere i pugni sul tavolo” -come lei stessa ha scritto-, rappresentando Ischia nella minoranza consiliare in Regione come nessuno è stato in grado di fare (anche perché, a parte lei, non ricordo altri consiglieri regionali ischitani approdati in minoranza). E ha sempre fatto lo stesso anche da consigliere comunale d’opposizione a Barano, facendo sentire forte e chiara la sua voce pur non riuscendo a incidere più di tanto contro lo strapotere dei Gaudioso e subendone il contraccolpo nelle ultime elezioni regionali, perdendo svariate centinaia di voti nel suo Comune che le sono stati fatali rispetto a cinque anni prima, quando contribuirono invece fattivamente alla sua elezione, anche grazie alla “scarsa attenzione” prestata dalla controparte locale alla competizione elettorale del centrosinistra.

Il problema, però, è un altro: ammesso che Ischia e gli Ischitani vogliano veramente un’alternativa (e questo non certo perché amino Enzo Ferrandino e i suoi, ma perché la gente da tempo bada poco al bene comune e del Comune), la vera esigenza non è solo o necessariamente un centrodestra o un centrosinistra che rigenerino quei partiti da tempo assenti dal nostro territorio. Ischia ha bisogno di PERSONE, quelle che vadano oltre i simboli pur senza sacrificarne necessariamente l’appartenenza; persone che, soprattutto, non abbiano nel loro background esclusivamente la capacità di “battere i pugni sul tavolo” e alzare la voce; caratteristiche, queste, tipiche degli esponenti di una minoranza solitamente sconfitta e purtroppo inascoltata da chi comanda sul serio. Servono persone che abbiano esperienza di governo locale, una seria idea di Paese, la credibilità di proporla all’elettorato come attuabile e l’autorevolezza e le capacità oggettivamente indiscutibili di perseguirla e concretizzarla nel ruolo pubblico che andrebbero a rivestire.

Quando si è trattato di scegliere tra dimettersi a Barano ed entrare in consiglio comunale a Ischia, Maria Grazia Di Scala (sollecitata da me privatamente come dal Direttore Di Meglio pubblicamente) preferì attenersi alle direttive impostele dal partito, favorendo l’ingresso di Gennaro Scotti e concentrandosi sulla futura campagna elettorale regionale e sull’appoggio che il partito stesso avrebbe dovuto garantirle per essere rieletta, specialmente in terraferma. Oggi, per chi conosce i fatti, scegliere di scendere in campo a Ischia sembra quasi un ripiego in mancanza d’altro di cui il nostro Comune dovrebbe in qualche modo accontentarsi; ma soprattutto ci impone di valutare se e quanto chi dichiara di volerci mettere la faccia riesca a prescindere sul serio dalle “linee di partito” (ammesso esistano ancora) e a mettere insieme le persone giuste, prima che i simboli.

Il tempo, come sempre, sarà galantuomo. Ma Ischia, ahimè, di tempo ne ha ancora pochissimo.