A Ischia per accoltellare. Arrestato marocchino dalla Polizia

M.A., 27 enne, marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per minacce aggravate, oltraggio, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, facente parte di un vero e proprio commando armato era sotto osservazione della task force della Polizia in azione in questi giorni tra l’isola d’Ischia e la terra ferma. Una selezione di poliziotti, del nucleo prevenzione crimini e controllo del territorio che sta agendo in sinergia con le altre forze dell’ordine e non solo del territorio.

L’uomo insieme altri quattro connazionali sono stati seguiti e colpiti in flagranza all’interno di un locale della Riva Destra. Grazie alla collaborazione di un addetto all’accoglienza la missione del commando è stata svelata nonostante il commando parlasse in arabo. Tutti armati, infatti, erano ad Ischia per finalizzare una missione punitiva e accoltellare un uomo, sempre di nazionalità marocchina, presente all’interno del locale.

Quando l’addetto alla sicurezza del locale ha chiesto all’uomo di uscire dal locale è iniziata prima la reazione con minacce di morte e poi la reazione violenta alla vista degli agenti di Polizia prontamente avvisati e in attesa di intervenire per cogliere l’uomo in flagranza di reato.

Alla vita degli agenti, l’uomo li ha minacciati e aggrediti con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato dopo una colluttazione.

Alle 6,25, per M.A. è partito un traghetto da Ischia in direzione Poggioreale.