A Ischia la presentazione del romanzo “Come un pulcino” di Cristina La Capria

Venerdì 31 maggio alle ore 18:00, la Libreria Giunti al Punto di Ischia, situata in Via Roma 65, ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Cristina La Capria, Come un pulcino. L’incontro vedrà la partecipazione dell’autrice in dialogo con Marco Dallatomasina, per guidare il pubblico attraverso le pagine di una storia toccante e intensa.

Il romanzo, in uscita ufficialmente il 14 marzo 2025, è già al centro dell’attenzione per la delicatezza con cui affronta il percorso interiore della protagonista, Helen. Giovane donna in fuga da Napoli e da un passato doloroso segnato da un aborto e da rapporti familiari complessi, Helen approda a Oxford nel tentativo di ricostruirsi una vita. Nella sua quotidianità da babysitter, e poi come figura materna per le figlie del suo nuovo compagno, Helen cerca conforto nel prendersi cura degli altri, provando a colmare un vuoto affettivo profondo.

Come un pulcino è un romanzo di formazione che illumina il legame tra perdita e rinascita, facendo emergere fragilità, desiderio di cura e forza interiore. Il titolo allude al delicato processo di trasformazione della protagonista, che impara a vedere con occhi nuovi il mondo e se stessa: da figura in fuga, a donna capace di accoglienza autentica, come suggerisce il tenero parallelismo con un pulcino da riscaldare.

Cristina La Capria, napoletana di nascita e milanese d’adozione, è docente di Lettere e autrice di saggi di educazione e psicologia, oltre che di racconti e romanzi pubblicati in varie antologie. Dal 2013 scrive sul blog Racconti di scuola, affrontando temi legati al mondo dell’istruzione e della cultura.

L’evento rappresenta un’importante occasione per lettori e lettrici dell’isola di Ischia di incontrare un’autrice sensibile e profonda, e di riflettere sui significati più intimi della maternità e dell’identità femminile.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La libreria invita tutti gli interessati a partecipare e a contribuire alla diffusione di un’iniziativa che valorizza la letteratura come spazio di incontro, emozione e consapevolezza.