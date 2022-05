A Ischia il primo box per crossfit. La novità al Tempio

Anche Ischia ha il suo box di crossfit. Una iniziativa, questa del TEMPIO fitness & training, di Gaetano Musella che è il primo passo verso la realizzazione del progetto 2002 del “Tempio del fitness”.

Dopo lo stop forzato della pandemia e la ripresa, l’offerta della palestra ischitana si completa e si allarga. A breve partirà, infatti, un profondo intervento di rinnovamento totale della palestra storica della famiglia Barile-Musella che, da settembre, aprirà agli amanti del fitness e del body building uno spazio di oltre 650 mq diviso su tre livelli che garantirà un servizio completo.

Ma da oggi, lunedì 31 maggio, sarà possibile partecipare ad un open day (10.00, 15.00 e 20.00) dedicato al Cross training con il coach Vin Twin alla scoperta dello sport fondato Greg Glassman e Lauren Jenai.

Il crossfit viene promosso sia come una filosofia dell’esercizio fisico sia come uno sport agonistico di fitness. Gli allenamenti prevedono allenamenti ad alta intensità e ad intervalli, pliometria, powerlifting, ginnastica, sollevamento kettlebell, ginnastica artistica, strongman e altri esercizi.

E’ uno sport praticato da persone che fanno allenamenti quotidiani completi.

Un work out completo prevede esercizi di corsa, remoergometro, salto della corda, arrampicata e spostamento di oggetti. Spesso si muovono carichi pesanti velocemente e per lunghe distanze usando le tecniche del Powerlifting e del sollevamento pesi. Si utilizzano inoltre manubri, anelli da ginnastica, sbarre per trazioni, kettlebell e molti esercizi a corpo libero.