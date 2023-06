A Ischia il “culture weekend” del partito Conservatori Europei per parlare di turismo e sostenibilità

Il Partito Conservatori Europei, di cui Giorgia Meloni è presidente, con i più alti esponenti del mondo delle istituzioni politiche per quanto riguarda il turismo e i vertici di aziende internazionali leader nel settore del turismo, trasporti e servizi, ha organizzato, ad Ischia, dal 23 al 25 giugno un weekend dedicato al turismo.

Ponendo al centro di un ricco dibattito il turismo quale motore di sviluppo per l’Europa, si parlerà dell’influenza delle istituzioni europee sul turismo, motore trainante della nostra economia, ma anche di mobilità e obiettivi di sostenibilità per.lindustria del settore.

I relatori principali a questo importante evento che vedrà come location l’hotel Continental Terme, saranno, tra gli altri, Daniela Santanchè, Ministro al Turismo, Marina Lalli, presidente di Federturismo, Fabio Lazzarini, CEO di Ita Airways, Eddie Wilson, CEO di Ryanair, Michele Schiano, deputato, Alessandra Piante, direttore per l’Europa di UNWTO.

IL PARTITO

Il Partito ECR, conservatore promuove la libertà individuale, la sovranità nazionale, la democrazia parlamentare, la proprietà privata, il governo limitato, il libero scambio, i valori della famiglia e la sussidiarietà del potere. Questi valori sono alla base della nostra politica, compresa la nostra visione di una Unione Europea riformata. L’Europa si trova a un bivio e l’agenda di riforma del partito ECR non è mai stata così rilevante come lo è oggi.