A Ischia e Procida arriva la pesca del futuro: una piattaforma digitale aiuterà i pescatori a compilare i registri delle catture

Giovedì 19 febbraio alla Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia il workshop “ALFA Testbed: la pesca del futuro”, organizzato da Fabbrica Italiana dell’Innovazione nell’ambito del progetto europeo MED-Hubs: l'obiettivo è semplificare alcune attività quotidiane dei pescatori, valorizzare la filiera ittica e contribuire alla ricerca sulla biodiversità marina e sullo stato di salute degli ecosistemi​

di Redazione Web
 Si terrà giovedì 19 febbraio 2026, dalle ore 15:00 alle 18:00, presso la Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia, il workshop “ALFA Testbed: la pesca del futuro”, organizzato da Fabbrica Italiana dell’Innovazione nell’ambito del progetto europeo MED-Hubs – Mediterranean Blue Economy Hubs: Maritime Innovation for Smart Specialization, cofinanziato dal programma EMFAF della Commissione Europea.

L’iniziativa rientra nelle attività di MED-Hubs, che punta a promuovere l’innovazione nella blue economy attraverso la creazione di testbed territoriali sviluppati in collaborazione con istituzioni, imprese, mondo della ricerca e comunità locali. Il progetto è guidato dall’Università di Cartagena (Spagna) e si caratterizza per un partenariato internazionale articolato: oltre a JustOnEarth e Fabbrica Italiana dell’Innovazione, per l’Italia partecipa anche Venice Lagoon Plastic Free, organizzazione no-profit impegnata nella promozione di iniziative sostenibili di economia blu e circolare. Completano la rete la Regione della Murcia e il Centro di Ricerca Marittima (Spagna), ALDA – Associazione Europea per la Democrazia Locale (Francia), l’acceleratore Deep Ecosystem (Germania), l’incubatore We Are Changemakers (Paesi Bassi) e MaltAccelerate (Malta).

Il workshop sarà dedicato al Testbed ALFA (Automated Logbook compilation and Fish recognition), progetto pilota di ricerca sperimentale nelle aree marine di Ischia e Procida finalizzato allo sviluppo di una piattaforma digitale per la compilazione automatizzata del registro delle catture durante le operazioni di pesca. Il testbed mira a semplificare alcune attività quotidiane dei pescatori, valorizzare la filiera ittica e contribuire alla ricerca sulla biodiversità marina e sullo stato di salute degli ecosistemi, ponendo le basi per ulteriori soluzioni innovative che potranno essere sviluppate anche con il coinvolgimento di startup selezionate nell’ambito di programmi di accelerazione.

Ad aprire i lavori saranno Fabrizio Monticelli, Presidente di Fabbrica Italiana dell’Innovazione, Vincenzo Ferrandino, Sindaco di Ischia (tbc) e Fiorella Zabatta, Assessore Regionale con delega alla Pesca (tbc). Seguirà la presentazione tecnica del Testbed ALFA e delle opportunità di sviluppo a cura di Massimiliano Agata, CTO di JustOnEarth. La parte centrale dell’incontro sarà dedicata alla sessione “Voce agli stakeholders”, moderata dal giornalista Pasquale Raicaldo, con il coinvolgimento di istituzioni, autorità marittime, associazioni di pescatori, mondo della ricerca, comunità locali e operatori del turismo.

«Il workshop rappresenta il primo momento di confronto operativo del Testbed ALFA sul territorio di Ischia e Procida», dichiara Fabrizio Monticelli, Presidente di Fabbrica Italiana dell’Innovazione. «Un passaggio importante per raccogliere contributi qualificati e avviare una sperimentazione condivisa, in linea con gli obiettivi di MED-Hubs».

«Con ALFA vogliamo costruire un ponte tra tecnologia, pesca e ricerca scientifica», afferma Massimiliano Agata. «Il testbed è un’opportunità per sperimentare soluzioni digitali aderenti alle esigenze del territorio e trasformare i dati in uno strumento di conoscenza e sostenibilità».

La partecipazione è gratuita

